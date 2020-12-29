日本前国土交通大臣感染新冠身亡

时任日本国家公安委员长松原仁和国土交通大臣羽田雄一郎(左二)2012年8月15日参拜靖国神社，这是民主党09年执政以来，首次出现阁僚参拜靖国神社。

日本前国土交通大臣、日本立宪民主党参议院议员羽田雄一郎，因感染新冠病毒于12月27日在东京都内的医院中死亡，享年53岁，他是首位因感染新冠病毒去世的日本国会议员。2012年6月4日，当时的日本首相野田佳彦任命他为国土交通大臣，他是日本第80任首相羽田孜的长子。

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羽田的健康状况在12月24日的平安夜发生变化，发烧达37度，为此他和保健所进行了联络。保健所建议他做有关新冠病毒的PCR检查，当时他觉得自己没有发高烧，由于最近日本新冠病毒急速蔓延，医院和保健所都很繁忙，因此当时他决定先不去保健所做PCR检查，该日深夜，出现高烧38.6度的症状。

据说25日退热了，并在网上申请接受PCR检测，但预约到27日下午。26日是羽田妻子的生日，他也和妻子一起祝贺生日，一直在东京的自己的家里。

27日下午去东京一家医院进行PCR检查，途中状态急剧恶化，呼吸急促，他说:“我可能得了肺炎”，之后就无法说话了。秘书停下车叫来救护车，羽田被送至医院后，下午4点34分确认死亡。据悉，羽田雄一郎患有糖尿病、高血压等疾病。

羽田雄一郎1967年出生于日本东京都世田谷区，先后就读于成城学园中学校、敬和学园高等学校、玉川大学文学部，大学毕业后在伊藤忠纪念财团任职。

他的父亲任首相时，他曾担任秘书，1999年在参议院长野选区补选议员时当选，在原来的民主党中担任参议院国会对策委员长，参议院干事长，在2019年的参议院选举中第5次当选。