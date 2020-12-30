印防长：中印谈判尚无进展 将领：若发生严重冲突，不符中国最佳利益

印度国防部长辛格(Rajnath Singh)12月30日向媒体表示，在解决拉达克东部实际控制线（LAC）中印军队对峙的问题上，与中国进行的外交和军事层面的会谈没有得出 “有意义的解决方案”， “现状仍存”。

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辛格告诉印度亚洲国际新闻（ANI）称，如果现状继续下去，就不能减少部队的部署。他提到本月早些时候于线上举行的中印边境事务磋商和协调工作机制会议，并表示下一轮军事会谈随时可能举行。辛格说，“为了缓解中印之间的对峙，确实在军事和外交层面进行了会谈。但到目前为止，还没有取得任何成功。下一轮军事层面的会谈随时都有可能举行。但没有取得有意义的成果，维持现状。”

辛格表示，“如果现状是这样，自然怎么能减少军队部署。我们的部署不会减少，我认为中方的部署也不会减少。我不认为现状是一个积极的发展”。他补充说，“会谈正在进行，它们会产生积极的结果，这是我们的期望。”辛格亦指，已经与中方交换了热线信息。他说，“就什么问题进行会谈，两国之间正在进行信息交流”。

此前，印度外交部18日表示，中印双方同意在外交和军事层面保持密切磋商。印度外交部说，双方同意尽早举行第9轮高级指挥官会议，以便双方能够根据现有的双边协议和议定书，努力使实际控制线沿线部队早日完全脱离接触，全面恢复和平与安宁。

此外，印度空军参谋长巴达乌里亚（R K S Bhadauria）29日在谈及中印持续数月的对峙时提出，与印度发生严重的武装冲突不符合中国的最佳利益。他在当天的记者会上表示，“在全球范围内，任何严重的中印冲突对中国都不是好事。如果中国的愿景是全球性的，那么这不符合他们的宏大计划。中国在（印度）北方采取行动的可能目标是什么？重要的是，我们要认识到他们真正取得的成就。”

巴达乌里亚说，中国军队在实际控制线沿线部署有大量部队，并称中方有大量的雷达、地对空导弹和地对地导弹。他谈到，“他们的部署一直很强大。我们已经采取了所有需要采取的行动。” 巴达乌里亚强调，全球地缘政治战线不断演变的“不确定和不稳定因素 ”为中国提供了一个展示其不断增长的实力的机会，这也间接凸显了各大国对全球安全的贡献不足。

巴达乌里亚亦将同样与印军对峙的巴基斯坦称为中方的棋子，他说，“巴基斯坦已经越来越成为中国政策的棋子，在与中巴经济走廊相关的债务陷阱越来越多的情况下，未来会有进一步的军事依赖。美国从阿富汗退出，为中国在该地区直接和通过巴基斯坦打开了更多的选择。”他称，无人机等简单的颠覆性技术的低成本和易得性，与小型国家和非国家行动体，使中方更具“杀伤力、敏捷性和产生不对称效应的能力”。