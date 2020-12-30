曾为中国从事间谍活动 新加坡男子返新后被捕

自新加坡方面消息，早前为中国从事间谍活动，向美国官员套取政治和国防机密资料的新加坡籍男子姚俊威，12月30日被遣返回国，并于同日在新加坡当局令下被捕。

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据《联合早报》报导，新加坡内部安全局12月30日发布文告表示，该局接下来会对姚俊威（Dickson Yeo Jun Wei，39岁）展开问话，以确定他是否参与过损害新加坡安全的活动。据悉，姚俊威曾是新加坡李光耀公共政策学院博士生。他是在2015年至2019年间为中国收集情报，利诱美国军事人员和政府官员替他写报告，再转交给中国。他在去年11月在纽约肯尼迪国际机场被捕，今年7月在美国法院承认一项非法当“外国代理人”的罪行，并于10月在美国被判监禁14个月。

报导指，新加坡内部安全局指出，由于有关调查仍在进行中，当局不便透露更多详情。该部门强调，新加坡绝不允许他人利用本国人民进行有损新加坡安全及国家利益的任何活动。新加坡内部安全局称，“政府严正看待任何与外国政府建立不当关系、并奉命参与间谍或颠覆活动的新加坡人。我们会依法处置这些人。”

此前，姚俊威在美国接受庭审期间表示，为自己的行为完全负责，并感谢美国政府在处理此案时展现出的专业精神。他称，自己很同情中国的立场，但没有想过要伤害任何人。负责审理该案的法官丹雅·舒特坎（Tanya Chutkan）告诉姚俊威，他并非因自己的思想或政治理念而受惩罚。她也表示，从姚俊威被捕之日算起，过去的11个月也会被算在刑期内。姚俊威在庭上说，“我只想回家，见到我的家人。”