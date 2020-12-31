美导弹驱逐舰本月再度穿越台湾海峡 北京：坚决反对

美国海军第七舰队“麦凯恩”和“威尔伯”号伯克级导弹驱逐舰12月31日过航台湾海峡。此前，“马斯廷”号伯克级导弹驱逐舰于19日穿越台湾海峡。中国外交部发言人汪文斌随后回应指，中方对此表示坚决反对。

广告 继续浏览后续

美第七舰队发表声明指，“美国海军‘阿利·伯克’级导弹驱逐舰‘麦凯恩’号（DDG 56）和 ‘威尔伯’号（DDG 54）当地时间12月31日根据国际法进行了一次例行的台湾海峡过境。舰艇通过台湾海峡表明美国对自由开放的印太地区的承诺。美军将继续在国际法允许的地方飞行、航行和行动。”这是美军舰本月第2次和今年第13次航经该海域。

对此，汪文斌回应称，“中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况。美舰近来多次在台湾海峡炫耀武力、挑衅搅局，向‘台独’势力发出错误信号，严重危害台海地区的和平稳定，我们对此表示坚决反对”。中国国防部发言人吴谦亦称，“这是美舰继18日后再次穿航台湾海峡，炫耀武力，挑衅搅局。美舰行径对‘台独’势力传递错误信号，严重危害台海地区和平稳定，我们对此表示坚决反对。中国人民解放军时刻保持高度戒备，随时应对一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整”。

台湾国防部另发表声明说，“美驱逐舰2艘上午由南海航经台湾海峡后，续向北航行。”台国防部表示，“美舰航经台湾海峡执行一般航行任务期间，国军运用联合情监侦作为，全程掌握我国周边海、空域舰、机相关动态与应处，状况正常。”