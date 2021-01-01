日本天皇和首相发表新年感言

2021年元旦，在日本皇宫宫殿，举行了“新年祝贺之仪”，日本天皇发表了新年贺词，日本首相菅义伟1日也发表新年感言。

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日本天皇、皇后午前9时半进入皇宫。天皇、皇后在接受各皇族的祝贺之后，又接受了总理大臣菅义伟和众参两院议长的祝贺。天皇在新年贺词中指出：我们一起祝贺新年，我感到非常高兴。在新的一年开始的时候，我衷心祝愿国民的幸福和国家的发展。

从午后开始，举行了各国驻日大使的祝贺仪式。

日本首相菅义伟元旦发表了新年感言，指出：在新型冠状病毒感染的持续扩大和经济状况依旧严峻的状况之中，政府将竭尽全力全力防止感染的扩大。

他对年始年末坚持在医疗、保健和护理现场，不分昼夜，为和病毒斗争竭尽全力的医护人员表示衷心的感谢。

菅义伟指出：“绿色”和“数字”作为经济成长的新源泉，指出“将优先支援向创新（领域）的大胆投资。他还强调将通过农业改革和观光政策，“搞活消费旺盛的地方经济”。

在国际关系中，菅义伟指出：“以日美同盟为基轴，实现自由开放的印度洋，构建与近邻各国的稳定关系”。他指出，新冠危机唤起其了国际合作的必要性，强调将重视多边主义，力争实现“团结的世界”，主导构建“后新冠时代”的国际秩序。

他就东京奥运和残奥会明确表示：象征着世界团结的东京奥运和残奥会“今年夏季举办”，强调“将为了实现安全安心的奥运，切实推进准备工作”。