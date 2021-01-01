金正恩亲笔信贺元旦 谢朝鲜民众困境中支持

朝鲜领导人金正恩周五1月1日发表亲笔信，代替新年贺卡，向全国祝福新年，感谢朝鲜民众在艰难时期给予的支持。这封信发表在朝鲜劳动党八大召开前夕。这个大会将确定未来国家的经济目标。朝鲜政权面临财政压力。

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朝鲜领导人金正恩周五在跨越新年的平壤庆新年歌舞焰火晚会结束后，发表了代替新年贺卡的亲笔信，据法新社引述朝中社KCNA说，金正恩在这封亲笔信中，衷心祝愿全国所有家庭更加幸福，身体健康，并表示将在新的一年里努力开创一个新时代，让人民的理想和愿望得到实现。他还“感谢人民始终信任和支持我们的党，即使在困难时期。"

法新社说，金正恩说的困难时期显然是指国际制裁造成的经济困难，以及为防治冠状病毒而采取的严格措施。这些困境加上今夏洪水的影响，令朝鲜政权面临财政压力。

据韩媒报道，这是自1995年以来，朝鲜领导人首次在新年之际向人民致信，上一次是金正恩之父金正日写的。

法新社强调金正恩这封亲笔信发表在朝鲜执政党大会召开前几天。据韩联社推断，第八次朝鲜劳动党代表大会或在1月初开幕。

今天1月1日元旦，金正恩率崔龙海、李炳哲、金德训、朴奉珠等劳动党高层前往存放其祖父和父亲遗体的锦绣山太阳宫参拜，向他的两位先人金日成和金正日的铜像献了花篮。从照片可见，金正恩和出席参拜的所有人都没戴口罩。

尽管冠状病毒疫情席卷全球，但平壤当局称其境内没有发现记录到任何冠状病毒Covid-19的病例。