东京都与周边三县要求再发紧急事态宣言

1月2日，东京都与埼玉、千叶、神奈川一都三县向日本中央政府提出，再次发布紧急事态宣言。

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东京都的小池百合子知事鉴于新冠病毒的急遽扩大，已决定向中央政府要求发布紧急事态宣言命令，1月2日下午，小池百合子知事要求与西村康稔经济再生担当相会见，预计届时埼玉、千叶、神奈川三县的知事也将参加会谈。

东京都内的新增感染者去年12月31日达到史上最多，为1337人，医疗提供体处于窘迫状态，东京都现在正在要求饮食店的营业时间缩短和都民对外出进行自我克制等，正准备根据新冠特别措施法，提出再次发出紧急事态宣言的要求。

12月31日晚，和相关阁僚协商心冠病毒感染急遽扩散状况的菅义伟首相在被问及再发紧急事态宣言的可能性时指出：要切实保证现在的医疗体制，全力回避感染扩大，这是最重要的。

12月31日日本全国新增新冠感染者达4520人，单日感染者超过4000人尚数首次，创历史新高。2021年元月1日新增感染者也高达3247人。

3月25日，东京都新增感染者达41人，3月26日，东京都的小池百合子带着针对新冠流行的建议，去首相官邸紧急面会安倍首相，她表示“保卫首都就是保卫日本”，这样，在感染扩大的“第一波”的4月7日，以东京都等7都府县为对象发布了紧急事态宣言，后来扩大到全国，5月25日全面解除。

而现在东京都每天新增感染者已达4月发布紧急事态宣言时的30多倍，形势十分紧迫。