印度批准两款冠状疫苗 料将大规模接种

印度药物监管机构周日1月3日宣布批准“在紧急情况下”使用两款抗冠状病毒（Covid-19）疫苗，一款是由阿斯利康和牛津大学开发的，另一款是印度巴拉特生物技术公司研发的。印度是美国之后疫情第二严重的国家，料将大规模接种。

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印度中央药品总监索玛尼（V.G. Somani）在新闻发布会上说，这两种疫苗 "被核准在紧急情况下有限制地使用。" 据法新社介绍，印度今天批准的两款疫苗，一款是阿斯利康和牛津大学（AstraZeneca/Université d'Oxford）联合开发的，另一款是印度巴拉特生物技术公司（Bharat Biotech）制造的。

印度总理纳伦德拉-莫迪认为，这次加快批准疫苗，是让印度摆脱冠状病毒，成为更健康国家，加强战斗精神的一个关键转折。

拥有13亿人口的印度是全球疫情第二严重的国家。印度超过一千万人被感染，其中近15万人死亡。在去年9月，印度每天测出超过9万个感染病例。

印度卫生当局核准这两款疫苗后，印度即将开始大规模接种工作。在此之前，印度全国已有9万6000医护工作人员接种了抗冠状病毒疫苗。

针对疫苗的安全性，印度中央药品总监索玛尼向记者们表示，如在安全方面有半点儿疑虑，监管者是绝不会批准的。他保证这些疫苗百分百安全，但也表示，如同其他疫苗一样，接种后会有副作用，包括轻微发热，疼痛和一些过敏反应。

全球最大疫苗生产商，印度血清研究所表示，每月将生产5-6千万支阿斯利康疫苗。该所首席执行官在当局批准两款疫苗后发推特说，准备在未来几个星期内分发供货。

另据中央社的消息，印度批准上述两款疫苗可以紧急使用后，当局希望能在今年的前6至8个月内，给大约3亿人接种。