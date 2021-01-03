新冠：香港染疫死亡150人台湾只7人 纽时指归功严谨把关

香港新冠状病毒肺炎持续，直至1月2日一共有150人死亡，公务员事务局长聂德权今午（2日）在facebook发文表示，新型冠状病毒疫苗的筹备工作目标是在本月底完成；按疫苗到港时间初步推算，估计可以在2月开始为市民接种，接种地点包括社区疫苗接种中心、公营医院、安老院舍、私家医院和诊所。

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人口是香港两倍有多的台湾，至今因为感染病毒而死亡的人数，只有7人。对于台湾抗疫这个成绩，纽约时报在一篇特别报道中引述台湾卫生福利部部长兼中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中指出，台湾将持续目前的抗疫政策，并不会因为害怕经济或政治受到孤立而松绑。台湾自3月开始规定，所有入境者必须隔离两个星期，甚至连台湾人回国也不例外。

然而香港自11月底开始实施所谓“回港易”措施，在广东省的港人如符合检测条件，每日可入境香港5000人，无需隔离14天。

纽约时报引述陈时中表示，台湾政府将不会松绑目前的抗疫措施，直至有疫苗可以证明有效对付疫情。他说，只不过因为社会压力而松绑，一旦疫情反扑则只会再次收紧而已。

陈时中说：“我相信疫情还将出现另一波，因为人人都说‘我可以打疫苗了，或者我下星期可以打疫苗了，我已经等得太久了，我终于可以自由了，是吗？’”陈说，只要有证据证明现在的疫苗确实可以有效并持续地免疫，“我们才会开始松绑少许”。

日本和南韩这另外两个民主国家，抗疫工作一度备受称许，但现在却处身疫情反扑而显得左支右绌。

不过根据史丹福大学医学院的副教授王智弘，台湾抗疫至今成功，其实也带点运气。王医生表示，目前新的变种病毒在全球各地出现，受到感染的人早晚会进入台湾而之后才被发现呈阳性反应。

事实上，台湾星期三证实发现一名从英国进入台湾的人已对新变种病毒呈现阳性反应，目前已送院接受治疗，之后台湾政府再加紧入境限限制和隔离措施。

王智弘说“台湾能够撑到现在已经算了不起了，”但就算台湾能够再2021年中为全人口接种疫苗，“距今仍然有6个月，很难在撑多6个月的”。