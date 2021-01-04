亚洲人对新冠病毒抵抗力为何高于欧美人？

亚洲地区的人口总数占全球总人口的30%，但一年来亚洲因感染新冠病毒而死亡的人数仅占全球因新冠而死亡的总人数的2，4%，总数为为44000人，除了数字统计上可能出现的误差以及人口平均年龄上的差异之外，人种差异是否与此有关？法国回声报驻东京记者周一发表长篇调查文章，介绍了日本与美国病毒专家对上述议题的研究及看法。

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除了新冠病毒的来源之外，病毒的另一大疑点是它似乎对亚洲以及非洲等地民众手下留情。亚洲是疫情最早爆发的地区，该地区无论是发达国家还是发展中国家的人口死亡率都远远低于欧美国家。虽然日本与韩国两国近日确诊病例增多，但是，两国自今年年初疫情爆发至今因感染病毒而死亡的人数仅仅为4284人，而这一数目是美国目前每天的死亡人数。

西方舆论在谴责各自政府应对疫情不力的同时也强调中西方文化差异，认为亚洲民众比较驯顺，服从政府的指令，而事实上，在日本，韩国以及台湾等国，民众的日常生活并未受到封足等限制，民众的基本行动自由权利并未受到侵犯。当然，上述国家在疫情爆发第一时间迅速采取隔离措施，对确诊与疑似病例迅速与其他民众区分，此外，亚洲国家民众习惯佩戴口罩，或许对阻止病毒的蔓延起到了一定的作用。不过，对多位专家来说，上述因素并不足以解释为何病毒的杀伤力在亚洲以及欧美国家出现如此悬殊的差异。日本多位学者认为其中原因或者与人种基因有关。

日本东京大学教授 Tatsuhiko Kodama最近几个月来对一百多名感染新冠病毒的患者的血清样本进行了检测，他惊讶地发现在所有病人的血样中都检测出一种特殊的抗体。这种特殊的抗体是人体在第二次接触同一种病毒时才可能产生的抗体，因此他认为亚洲民众对病毒的反映似乎显示他们在之前早已遭受类似的新冠病毒的攻击。除了萨斯，中东呼吸综合症病毒之外，还有其他同类性质的病毒在亚洲地区流行多年。这或许可以解释为何亚洲地区的病毒杀伤率要远远低于欧美。从这一基础出发，有学者甚至认为亚洲人种或许由于历史上受到类似的病毒的感染而出现了免疫基因。日本多家大学的病毒学专家成立了« Coronavirus Task Force » 新冠病毒攻坚小组，分组研究从五百名患者身上收集到的基因样本，这五百名患者被分为轻度患者与重症状者。研究的焦点是简称为HLA的人類白細胞抗原（英語：human leukocyte antigen，缩写为HLA），他是編碼人类的主要组织相容性复合体（MHC）的基因，具有监督人类免疫机制的功能，这一功能因人种而已，2018年诺贝尔医学奖得主 日本病毒专家本庶佑（Tasuku Honjo）指出，该细胞系统对病原体的鉴定起到关键作用。目前研究工作正在进行之中，预计在今后几个月内，学者们或将可以断定亚洲人种是否对新冠病毒具有天生的免疫能力。

事实上，地球某些地区的居民对某一种病毒拥有天生的免疫能力这早已是不争的事实，巴黎巴士德学院的学者指出非洲国家的居民抵御疟疾的能力远远超过欧美国家的居民。

回声报原文网址： https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/pourquoi-lasie-resiste-si-bien-au-coronavirus-1277760