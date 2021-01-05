菅义伟强调与中国和俄罗斯建立稳定的关系

日本首相菅义伟在4日的记者会上表示，有意与本月20日就任的美国候任总统拜登加强关系并尽量早期见面，同时强调与中国和俄罗斯建立稳定的关系。

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菅义伟指出：新冠引发了世界性的对立，在目前没有修复征兆的时候，我重视多边主义，希望在建立后新冠时代的秩序中发挥领导作用，而美国是我们最重要的伙伴。希望在拜登总统就任以后，能尽早会面，让日美同盟的纽带更加牢固，并在朝鲜绑架日本人问题和国际社会所面对的课题的解决上紧密合作，进一步强化日美关系。在日美同盟的基础上，和澳大利亚、印度、欧洲、东盟（ASEAN）等各个国家和地区深化合作，致力于实现自由开放的印度太平洋。

他还强调：与此同时，与中国、俄罗斯及近邻诸国建立安定的关系，对构建与中俄的稳定关系展现了积极态势。

在回答记者有关香港问题的提问时菅义伟指出：在中国问题上，我想多数日本国民的想法都是一样的，希望其成为民主国家。关于这个问题，日本政府将利用各种机会切实发出信息。

他没有提及由于原被征劳工问题恶化的日韩关系。

关于东京奥运会和残奥会，他指出：这是人类战胜新型冠状病毒的证明，也是向世界发出日本从东日本大地震中复兴的信息的机会。将在万无一失的感染对策的基础上，在实现给予世界希望与勇气的大会的决心之中，推进准备工作。