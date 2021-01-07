文在寅或考虑特赦狱中二位前总统

朝鲜日报今天引据一位执政圈核心人士称：“正在讨论先赦免朴槿惠，对李明博通过中止执行刑期等其他方法予以赦免”，“14日，大法院对朴槿惠做出判决后，将收集国民舆论，最终由总统决定。”据分析，青瓦台和执政党之所以考虑优先赦免朴槿惠，是考虑到李洛渊代表提出赦免建议后，以亲文支持层为中心的反对舆论会持续扩散。关于赦免李明博，正在讨论不使用总统权限，而是采取法务部所管的中止执行刑期等方法。

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据朝鲜日报今天报道，青瓦台考虑赦免朴槿惠，李明博暂且保留。消息说青瓦台讨论对前总统予以“选择赦免”。

据6日消息称，关于前任总统的特别赦免问题，青瓦台正在讨论对总统李明博和朴槿惠进行选择赦免的方案。

对此，青瓦台有关人士就赦免一事称：“这是只有总统才能决定的事情。”2017年3月被收监的朴槿惠在干政门中，因涉嫌收受贿赂和收取国情院特殊活动费，分别被判处有期徒刑15年和5年，大法院将于14日对此做出判决。此次判决如果确定量刑便具备了赦免条件。2020年10月，李明博因涉嫌贪污被大法院判处有期徒刑17年。2018年3月，李明博被拘留后获释，判刑后再次被收押至首尔东部看守所，上月外出就医，目前在首尔大学医院住院。

据该报道说，1日，李洛渊在接受媒体采访时曾表示：“将在合适的时机提议赦免两位前任总统”，遭到了民主党议员和支持者们的谴责。实际上，李洛渊在提议赦免后，青瓦台仅表明了“现在没有立场”的原则性态度。政界有关人士称：“执政圈正面临新冠疫情和房价暴涨等危机，作为国民团结的信号，总统正在考虑行驶赦免这一固有权限。”