朝鲜领导人金正恩誓言加强国防能力 向拜登释放信号？

距离美国当选总统拜登1月20号就职还有两个星期的时间，被拜登称为“暴君”的朝鲜领导人金正恩周三在执政党代表大会上承诺要加强国防能力。

广告 继续浏览后续

朝鲜官方通讯社朝中社报道，第八届朝鲜劳动党代表大会（WPK）星期二在平壤开幕。周四朝中社报道的金正恩在会上对党中央工作的总结报告内容显示，他重申进一步提升国防力量，以维护国家和人民安全以及社会主义建设和平环境的重要决心，并提出具体的奋斗目标。

法新社报道指出，尽管金正恩和特朗普四年中的关系起起伏伏，但金正恩对他的仇恨远比不上对他的继任拜登。拜登早在先前就曾批评特朗普与金正恩的关系，认为特朗普等同于削弱了美国的制裁行动。拜登曾公开称金正恩是“暴徒”“流氓”，金正恩则回呛对方是“疯狗”。 美国总统选战开打时拜登更是不断抨击朝鲜，双方的关系降至冰点。

在此背景下，美国政权交替之际，新政府与拥有核武器的朝鲜之间的关系将是今后国际地缘政治关注焦点之一。

金正恩和特朗普在2019年2月河内会谈失败后，华府和平壤之间对话停滞，关系陷入死点。

法新社报道指出，朝鲜周四官方报道没有提及核武器，也没有具体说明要实现的防御目标的性质。但是在十月的一次阅兵中，平壤展示了一种导弹，分析家一致认为那是世界上最大型的道路移动型液体燃料导弹，很可能设计来携带分导式多弹头（MIRVs）。

朝鲜一直表示核武是自我防卫所必须，是为了因应美国可能的入侵而建造，因此数十年来倾注大量资源研发核武。

分析家也表示，朝鲜希望趁着5年一度的全代会，对美国即将上任的拜登政府释放讯息：面对曾将金正恩形容为“暴君”的拜登，朝鲜也会小心应对。