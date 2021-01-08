李显龙秀疫苗接种 政府第一人 辉瑞产品

新加坡总理李显龙今天（1月8日）早上10时58分在新加坡中央医院接种冠病疫苗。李显龙在早上约10时50分抵达中央医院，在接种前填写表格申报个人资料和健康情况，之后整个接种过程约5分钟左右。李总理在完成接种后被安排到特定房间休息30分钟。李显龙表示无任何不适。

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据联合早报今天报道说，李总理今早接种冠病疫苗，属内阁成员第一人。李显龙总理今天（1月8日）早上10时58分在新加坡中央医院接种冠病疫苗。

消息说，现年68岁的李显龙是内阁成员中接种疫苗的第一人。

李显龙今早（1月8日）到新加坡中央医院接种冠病疫苗，以及视察中央医院首批医疗人员的接种情况。他在接种疫苗的30分钟后接受媒体访问时形容，注射疫苗是无痛、有效且重要的，接种后也没感到任何不适。

李显龙说：“没有任何感觉，疫苗的针很细，插进去时你都没注意到。”

李总理也重申，新加坡已预购足够疫苗为所有国人接种，希望在今年第三季，或最迟在今年底完成接种。“我希望大家在轮到你接种疫苗的时候，会接受这个疫苗，会前来打针，因为这个疫苗会保护你自己，保护你的家人，同时保护我们整个社会的安全......我对疫苗有信心，对前途也保持相当乐观的态度。我希望我们今年在抗疫的过程中能够取得重要的进展。”

今早接种疫苗的还包括卫生部医药服务总监麦锡威副教授，以及中央医院的88名医疗人员。

公共医疗机构将从今天起开始为医疗人员接种，包括公共医院、社区医院和综合诊疗所。

据报道，高级注册护士花蒂玛（Fatimah Mohd Shah，40岁）昨晚（1月7日）才得知要为李显龙总理注射冠病疫苗。虽不是头一次遇见总理，但她还是感到有些紧张。花蒂玛受访时难掩紧张地说：“我感到很开心和荣幸，能为总理注射疫苗。起初当然有些紧张，但总理很和善，他在接种后向我道谢，还跟我自拍合照，令我松了一口气。”

花蒂玛过去几年在中央医院旅游诊所工作，每天为即将出国的人注射疫苗。不过，由于冠病疫苗的性质不同于其他疫苗，因此她在事前也“做足功课”，了解如何储存、准备和注射疫苗，以及可能出现的副作用。

据花蒂玛解释，“从冷藏库取出冠病疫苗后，必须在室温解冻至少30分钟才可进行稀释，稀释后的疫苗只能使用长达六小时。”

联合早报的报道没有提及李显龙注射的疫苗产源地和名称。

据稍早消息，新加坡去年年底就宣布批准美国辉瑞公司和德国合作伙伴BionTech联合生产的新冠疫苗。据李显龙表示，所有在新加坡长期居留的人都将能免费接种。