一架印尼客机坠毁 海面上寻到飞机残骸

一架从印尼首都雅加达起飞的三佛齐航空公司旗下波音737-524客机，在起飞数分钟后失联。客机坠落地一名负责人对美国CNN表示：已找到飞机残骸。海上漂着牛仔裤、布块、电缆和金属片。这架波音客机机龄26年。起飞出事后一分钟内下降1万英尺。坠机原因在调查之中。

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据新华社最新报道，印度尼西亚媒体9日援引印尼交通部海岸巡逻船船长消息，当天失联的印尼三佛齐航空公司客机已经坠毁。

根据航班信息，飞机起飞后按航线飞向雅加达北部爪哇海域，最终在拉吉岛（Pulau Laki）附近海域失联。附近海域居民称，当天下午14点30分左右有飞机坠落爆炸。

当地媒体已经确认，机上有59人，包括53名乘客及6名机组成员。53名乘客中有5名儿童和1名婴儿。在飞机失联附近海域作业的当地渔民称，已经在附近海域发现类似飞机碎片的残骸，海面上有大片油污痕迹。

失联三佛齐航空SJY182航班乘客家属已经抵达雅加达苏加诺-哈达国际机场，等待前方搜救结果。

据悉，这架飞机的航班号为SJY182，机身编号PK-CLC，是由雅加达飞往加里曼丹岛坤甸市的航班。根据印尼当地媒体报道，飞机于9日当天14点36分自雅加达苏加诺-哈达国际机场起飞，在四分钟后于14点40分在雷达消失。

飞机航行轨迹监测网站Flightradar24称，SJ182航班从印尼雅加达起飞后约4分钟，在不到1分钟内下降10000英尺，这架飞机机龄已有26年。

三佛齐航空是一家总部位于印度尼西亚雅加达苏加诺-哈达国际机场的航空公司，主要运营印尼国内航线及少量国际航线，2018年11月成为印度尼西亚鹰航的子公司。