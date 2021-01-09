巴基斯坦再度刑罚孟买恐袭案赞助人

巴基斯坦再次判处2008年印度孟买连环恐袭案金融赞助人5年刑期。

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巴基斯坦司法当局周五做出裁决，以为恐怖主义提供金融支持的罪名，再次判处一名卷入2008年发生在印度金融中心孟买连环恐怖袭击案的男子五年监禁。

造成至少166人死亡ˎ 数百人受伤的2008年孟买恐袭案的起因被认为与印度拆迁穆斯林清真寺有关，参加行动的武装人员之前曾在克什米尔地区接受训练。

据本台RFI记者Sonia.G周六（2021年1月9日）发自伊斯兰堡（Islamabad）的消息，因2008年11月孟买恐袭案中的角色而入狱的拉克哈维（Z. Lakhvi）在2015年走出了监狱。他被认为是这一历时三天连环恐袭事件的赞助人。印度当年出动了特种部队，与恐怖份子交战数日才重新控制孟买市区。事后，有七名嫌犯因卷入这起恐袭事件而遭指控。

拉克哈维于一周前再次被捕，起因则是由于另一桩案件。他是在巴基斯坦东部第二大城市拉合尔遭拘捕的。巴基斯坦当局的说法是，拉克哈维在拉合尔管理着一家诊所，用于筹集活动资金。

印巴关系与孟买恐袭案

拉克哈维被认为是南亚地区规模最大的伊斯兰武装“虔诚军”的首脑之一。这一组织在巴基斯坦被禁。“虔诚军”被认为是伊斯兰达瓦慈善会（JUD）的武装分支。达瓦慈善会被联合国（ONU）列入恐怖组织名单，新德里认为，达瓦慈善会是“虔诚军”的橱窗。

法广存档图片：2008年11月印度孟买恐袭案 Image d'archive RFI: L'hôtel Tah Mahal en feu après lors des attentats de Bombay en novembre 2008. © AFP PHOTO/ Lorenzo TUGNOLI 法新社

在印巴关系紧张的背景下，巴基斯坦司法再次对卷入印度孟买恐袭案嫌犯判刑，引发关注。新德里一直怀疑巴基斯坦有关方面卷入这一恐袭事件，但伊斯兰堡则一直予以否认。