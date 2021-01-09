美国国务院取消美台交往限制

在美国总统特朗普政权即将交接前夕，美国国务院9日宣布取消美台交往限制。对此，驻美代表处表达感谢，认为这项宣布充分反映台美关系的强劲与深度。

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据中央社报道，美国国务院9日发布声明指出，台湾是充满活力的民主政体也是美国可信赖的合作伙伴。但数十年来，美国国务院制定复杂的内部限制措施，规范美国外交、军事与其他官员和台湾官员互动。美国政府这项单方面行动的目的在安抚北京共产政权，但“不会再如此”。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）透过声明宣布取消所有自我施加的限制。声明表示，对于美国国务院先前以国务卿名义授权发布的所有关于台湾的联系准则，行政机构现在都可视为无效。

声明指出，所有外交事务手册中，除了美国在台协会（AIT）外，其他机构与台湾行政部门往来的部分应该视同无效。根据台湾关系法，美国行政部门与台湾的关系应交由美国在台协会全权处理。

蓬佩奥透过声明表示，美国政府在全球各地维持非官方伙伴关系，台湾也不例外。美台这两个民主政体共享个人自由、法治与对人权尊严的价值观。今天的声明确认美台关系，不需要也不应该因为官僚体制的自我设限而受到束缚。

对于美国国务院宣布解除台美交往限制，驻美代表处发出声明表示，这项宣布充分反映台美关系的强劲与深度，台湾政府诚挚表示欢迎。除了向国务院表达感谢，驻美代表处也感谢长期关心台美关系的美国国会两党议员，像是透过通过“台湾保证法”鼓励行政部门放宽对台交往限制等方式促进台美关系，也期待台美伙伴关系在可见的未来，持续强化与成长。