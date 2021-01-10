印尼失事波音客机 全部乘客印尼籍

印尼官方通报，发生空难的斯里维加亚航空公司波音客机上，所有62人都是印尼国籍。坠机水域目击者说，客机如闪电般落水后发生大爆炸。

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印度尼西亚斯里维加亚航空公司（Sriwijaya Air）的SJY 182航班和这家波音737-500客机上的62人，周六在从雅加达的机场起飞四分钟后发生坠机。在落水前，这家客机在不到一分钟时间里的落差超过1万英尺。印尼交通部长 Budi Karya现已对外宣布，包括12名机组人员在内，失事客机上共有62人，其中10名儿童，他们全部都是印尼国籍。

综合包括本台RFI记者Gabrielle Maréchaux周日（2021年1月10日）发自东南亚的报道，在拉吉岛（île de Laki）沿岸，印尼当局出动了数百人开展失事客机残骸及机上人员的搜索工作。

搜索工作有进展

印尼军方排遣了救生员和直升机，以及潜水员，还调动了临近的渔民加入救援打捞行动。海军船只已探测到失事飞机发出的信号，潜水人员已找到了一些重要的飞机残骸，包括有编号的部件。这是印尼海军官员对外公开的相关信息。

Image d'archive RFI: Des parties du corps et des débris ont été retrouvés sur le vol SJ182 de Sriwijaya Air qui s'est écrasé près de Jakarta. © Demy Sanjaya AFP 法新社

雅加达警方发言人在电视媒体上透露，救援人员打捞起了一些肢体残骸和个人物品，但目前还无法确定就是属于这架遇难的SJY 182航班。为此，机上人员的家属们正在与当局合作，以确认所发现遗骸的归属。

客机落水后爆炸

在坠机水域，有渔民说，他们现场目击了空难发生的一刻，看到这家客机如闪电般坠落，并在水中爆炸，蹦起的大块碎片险些击中他们的渔船。

Image radar (flightradar24.com) montrant le parcours du Boeing 737 de la compagnie Sriwijaya Air après son décollage de Jakarta. AP

航空业界人士表示，印尼斯里维加亚航空本次发生坠机事故的这架波音客机是737-500型，下线已近27年，与2018年10月印尼狮子航空（Lion Air）在爪哇海（Mer de Java）发生坠机的波音737-Max不是同一款机型。而通常机龄超过20年就算是“老飞机”了。