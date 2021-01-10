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亚洲/印度尼西亚/事故

印尼失事波音客机 全部乘客印尼籍

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法广存档图片：印尼斯里维加亚航空公司的波音737客机。 Image d'archive RFI: Un Boeing 737 de Sriwijaya Air (image d'illustration).
法广存档图片：印尼斯里维加亚航空公司的波音737客机。 Image d'archive RFI: Un Boeing 737 de Sriwijaya Air (image d'illustration). © Adek BERRY AFP/Archivos 法新社
作者： 尼古拉
10 分钟

印尼官方通报，发生空难的斯里维加亚航空公司波音客机上，所有62人都是印尼国籍。坠机水域目击者说，客机如闪电般落水后发生大爆炸。

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印度尼西亚斯里维加亚航空公司（Sriwijaya Air）的SJY 182航班和这家波音737-500客机上的62人，周六在从雅加达的机场起飞四分钟后发生坠机。在落水前，这家客机在不到一分钟时间里的落差超过1万英尺。印尼交通部长 Budi Karya现已对外宣布，包括12名机组人员在内，失事客机上共有62人，其中10名儿童，他们全部都是印尼国籍。

综合包括本台RFI记者Gabrielle Maréchaux周日（2021年1月10日）发自东南亚的报道，在拉吉岛（île de Laki）沿岸，印尼当局出动了数百人开展失事客机残骸及机上人员的搜索工作。

搜索工作有进展

印尼军方排遣了救生员和直升机，以及潜水员，还调动了临近的渔民加入救援打捞行动。海军船只已探测到失事飞机发出的信号，潜水人员已找到了一些重要的飞机残骸，包括有编号的部件。这是印尼海军官员对外公开的相关信息。

Image d'archive RFI: Des parties du corps et des débris ont été retrouvés sur le vol SJ182 de Sriwijaya Air qui s'est écrasé près de Jakarta.
Image d'archive RFI: Des parties du corps et des débris ont été retrouvés sur le vol SJ182 de Sriwijaya Air qui s'est écrasé près de Jakarta. © Demy Sanjaya AFP 法新社

雅加达警方发言人在电视媒体上透露，救援人员打捞起了一些肢体残骸和个人物品，但目前还无法确定就是属于这架遇难的SJY 182航班。为此，机上人员的家属们正在与当局合作，以确认所发现遗骸的归属。

客机落水后爆炸

在坠机水域，有渔民说，他们现场目击了空难发生的一刻，看到这家客机如闪电般坠落，并在水中爆炸，蹦起的大块碎片险些击中他们的渔船。

Image radar (flightradar24.com) montrant le parcours du Boeing 737 de la compagnie Sriwijaya Air après son décollage de Jakarta.
Image radar (flightradar24.com) montrant le parcours du Boeing 737 de la compagnie Sriwijaya Air après son décollage de Jakarta. AP

航空业界人士表示，印尼斯里维加亚航空本次发生坠机事故的这架波音客机是737-500型，下线已近27年，与2018年10月印尼狮子航空（Lion Air）在爪哇海（Mer de Java）发生坠机的波音737-Max不是同一款机型。而通常机龄超过20年就算是“老飞机”了。

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