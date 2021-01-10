新年空难噩耗第一桩 印尼客机坠毁黑盒子疑海底放出信号

一架班机昨天从首都雅加达起飞数分钟后坠入大海，负责搜救工作的印尼国家搜救总署署长表示，已侦测到可能是出自飞航纪录器的讯号，而搜救人员今天在印尼外海打捞到部分人体残骸。

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据法新社今天报道，印尼三佛齐航班坠机，疑侦测到黑盒子讯号。三佛齐航空（Sriwijaya Air）一架载有62人的波音737-524型客机，昨天下午2时36分从雅加达起飞，比原定时间晚了1个小时，本将前往西加里曼丹省（West Kalimantan）首府坤甸市（Pontianak），却在起飞4分钟后从雷达萤幕上消失。

印尼廉航三佛齐航空（Sriwijaya Air）一架班机昨天从首都雅加达起飞数分钟后与塔台失联，当天即有消息指据信坠入大海。

印尼三佛齐航空（Sriwijaya Air）一架班机昨天从首都雅加达起飞数分钟后坠入大海，负责搜救工作的印尼国家搜救总署署长表示，已侦测到可能是出自飞航纪录器的讯号。

印尼国家搜救总署署长巴古斯（Bagus Puruhito）表示：「我们在2个点侦测到信号，可能是黑盒子（飞航纪录器）所发出，我们将展开调查。」

据印尼搜救人员今天表示，已侦测到这架波音（Boeing）客机所发出的讯号。

交通部引述军方将领说法发布声明，称军舰「已侦测到来自（三佛齐航空）SJ182航班发出的讯号」，潜水员已在水面下约23公尺处找到这架飞机的部分残骸。

该消息说，交通部并未说明讯号是否来自这架飞机的黑盒子。搜救人员今天在外海打捞到部分人体残骸。调查人员今天表示，已经在雅加达外海找到部分人体残骸。

雅加达警方发言人尤斯里（Yusri Yunus）向都会电视台（Metro TV）表示：「截至今晨，我们已经收到2个尸袋，其中一个尸袋装有乘客物品，另一袋装有人体残骸。」