日本政府要求所有入境者提供新冠阴性证明

日本政府决定，在东京都等一都三县发出紧急事态宣言期间，对所有的入境者要求提出出境前新冠病毒检测阴性证明。

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日本厚生劳动省1月8日决定了伴随一都三县发出紧急事态宣言的强化入境管理的政策。从1月13日开始，所有入境日本的人都需提交新型冠状病毒检测阴性的证明。

原则上对150个国家和地区实行禁止入境的日本，最近以中国、韩国等11个国家和地区为对象，允许商务人员简化入境手续，实行商务通道，可以免除提交新冠病毒检测阴性证明。

有关72小时以内检测证明此前的特例措施为：对于达成双边协议的部分商务相关人士等，以14天隔离等为条件予以免除，但今后不再免除。从13日开始，这11个国家的商务人士入境时也必须提交在入境前72个小时之内新冠检测的阴性证明书，而且在紧急事态解除之前，日本人也必须提交此类证明书。

日本政府要求对不能提交证明者进行隔离，在入境3天后做检测。

目前日本新冠感染日益严重，9日全国确诊7790人感染新冠，连续三天超过7000人。东京为2268人，连续三天逾2000人。

死亡人数也不断上升，日本国内因感染新冠病毒而死亡的人数到1月9日累计超过4000人。超过2000人后到去年12月22日达到3000人用了一个月，而之后仅半个多月就又增加了约1000人。

而政府现在仍然计划维持与中国、韩国等11个国家和地区达成协议的商务相关人士往来。