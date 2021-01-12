印外长：边境流血冲突深刻干扰了印度对中国信任

印度外交部长苏杰生（S Jaishankar）1月11日出席活动时表示，实际控制线45年来首次发生流血事件使得中印关系受到 “深刻干扰”，并对印度国内的舆论产生了 “巨大影响”。

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苏杰生周二在线上参加“路透社下一个”会议上（Reuters Next）发表了这一言论。他说，“45年后，居然在边境上发生了流血事件。” 印度和中国去年6月在有主权争议的拉达克边境地带发生罕见的流血冲突，致使20名印度军人死亡，中方则一直没有公布具体的伤亡人数。此后，尽管印中举行了数论的军事和外交协商，但双方军队仍在边境地区继续对峙。苏杰生说，“而这对舆论和政治上......真的是影响了印度对中国和与他们关系的信任和信心。这已经受到了深刻的干扰”。

苏杰生在发言中重申了他的论点，即中国尚未对实际控制线（LAC）沿线部署大量军队作出解释。他说，“去年，由于我们不清楚的原因，中方确实将一支庞大的军事力量带到了边境的一个地方。然后（部署到了）实际控制线。显然，我们在看到他们来的时候就行动起来了，这就在实际控制线地区产生了一些摩擦点。”

苏杰生还提及，印度与美国关系正在升温。他表示对即将上任的拜登政府的印美双边关系走向充满信心。他称，我们面临许多挑战的同时，“美国将更加开放地寻找合作伙伴，我对我们两国关系的发展方向充满信心”。苏杰生指出，“从结构上讲，印度与美国的关系非常稳固，有非常独特的元素，有政治上的趋同，安全和防务上日益趋同。”

此外，印度陆军参谋长纳拉瓦尼（MM Naravane）周二向媒体表示，巴基斯坦和中国形成了 “潜在的威胁”，两国"勾结的威胁 "是无法抹去的。他说，由于中巴两国在军事和非军事领域的合作 “日益增多”，印度军队必须做好应对 “两线”威胁局面的准备。他说，“去年，我们不得不说到做到，在应对挑战时奋起直追。我们已做好充分准备，应对国家面临的任何威胁。”

在与中国军队的对峙问题上，纳拉瓦尼说，印度在实际控制线沿线保持了高度警戒水平。他称，“我们已经做好了应对任何可能发生的情况的准备；我们的作战准备是非常高的。”他也提出，希望能与中方达成脱离接触和缓和局势的协议。他说，“我们将坚守在拉达克东部的阵地，并希望在相互平等安全的基础上解决问题”。