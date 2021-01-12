印陆军参谋长：中印摩擦地区双方未减少军事部署

印度陆军参谋长纳拉万尼（MM Naravane）1月11日向媒体表示，中印边境发生摩擦地区的两国军事部署并未减少。他强调，印度陆军将继续坚守阵地，直到不需要为止。

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纳拉万尼告诉媒体称，不应过分解读中国部队从纵深地区撤出的问题，因为这些地区是用来训练的。他补充说，“中国已经在距离边界500-1500公里的纵深地区撤出了训练区。双方在摩擦地区的兵力都没有减少”。《南华早报》12日的报道则引述两名消息人士的话称，最近几周，中国从与印度有争议的边境地区撤出了1万名军队，北京方面认为今年冬天双方对峙地区发生冲突的可能性很小。

一位接近中国军方的消息人士匿名表示，“撤军是在两个多星期前开始的。所有的部队都是用军车拉回来的，所以印度方面可以看到。”消息人士称，“这1万名部队中的一些人将在执行一年多的任务后从高海拔地区返回，这是预定轮换的一部分。”其续指，“中央军委现在确定，双方不可能在喜马拉雅山这样的极寒天气下作战。”该人士说，此次中方撤军主要是新疆和西藏军区各部队临时抽调的部队。“他们回到家乡军营休整，但1万名官兵可以在一周内全部返回前线，通过铁路、军车甚至飞机。”其说。相关消息也得到了印度媒体的报导。

纳拉万尼周二指出，尽管印中对峙从去年5月开始，但印度军队在8月占领了庞公湖南岸的无名山峰，进入了有利地位。其中包括俯瞰中国莫尔多驻军的冈仁波齐山上的Rechin La、Rezang La、Mukpari地区。纳拉万尼说，“中国方面的动员并不新鲜。作为他们训练演习的一部分，每年都会发生。我们一直在监控局势，但没有想到会发生这种情况。他们有'先发制人'的优势。而我们在8月底有'先发'优势。政府已经指示我们保持阵地，直到冬季或夏季。”

纳拉万尼说，“不仅在拉达克，在中部和东部地区也有与中国的摩擦点。无论如何，在这些地方并不存在眼对眼的情况。中国在这些地区增加了基础设施。我们在制定战略时考虑到了所有这些因素。”在谈到今后的事态发展方向时，他说，印度陆军已经做好了应对任何突发事件的准备，但希望通过对话来解决。

纳拉万尼说，正在等待双方下一轮军长级会谈。“我们准备好了迎接任何可能发生的情况，后勤工作得到了很好的照顾，作战准备的程度非常高。部队的士气很高。我们对解决充满希望。”他说。在回答关于拉达克东部的现状是否有变化的问题时，他说，“现状没有变化。情况与去年一样”。