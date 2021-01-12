泰国王亲民秀：偕妃子去监狱扫地

泰国王玛哈·哇集拉隆功与妃子诗妮娜在一所监狱扫地2020年11-12月资料图片

被持续数月，前所未有的抗议活动针对的泰国国王，偕妃子展开一场魅力攻势。据王室公布的照片，泰国国王参观一座监狱，并与妃子在那里扫地。

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法新社今天1月12日报道，泰国王宫播放的画面显示，身穿牛仔裤、运动鞋和马球衫的泰国国王王玛哈·哇集拉隆功（Vajiralongkorn）与王妃诗妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）去年11月和12月，参观一所监狱，在那里扫地，并与监狱官员和囚犯谈话。这是68岁的国王马哈-瓦吉拉隆功自2016年登基以来从未见过的照片。

根据泰国王室周一发布的公报，35岁的王妃诗妮娜被任命为负责提供监狱护理的委员会的 "副顾问"，这证明诗妮娜在大起大落后又重新得宠。

泰国王在2019年7月打破近百年的王室约俗，首次决定纳妾，授予原王府保镖诗妮娜 "王妃 "称号。但几个月后，她因 "不忠 "和 "野心"，想取代皇后的位置而被废。去年，她终于恢复了在王室的位置。

数万民主派举行示威，要求对强大和极度富有的泰国王室君主制度改革以来，泰国王哇集拉隆功一直在主导一场亲民魅力攻势。在泰国，最近才被打破有关君主的话题的禁忌。

民主派示威者要求废除关于“亵渎君主罪”的法律条款，控制巨大的王室财富，君主不干涉政治。

常在德国居住的泰国国王，自这次反抗事件后，便经常在泰国露面，与支持者对话，向泰国人民传递 "爱 "的信息。

自去年年底的节日假期之后，示威活动已中断。曾在数月间逃过冠状病毒疫情袭击的泰国，现在面临第二波冠状病毒疫情，11月有4,000个病例，现在已经超过10,000个。