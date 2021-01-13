印尼开始接种中国疫苗 “清真”哒

印尼今天1月13日开始接种抗冠状病毒疫苗。该国总统带头接种。这款中国产疫苗据说是“清真”的，获得了印尼伊斯兰权威机构的批准。冠状病毒正在拥有近2.7亿人口的印尼迅速传播。

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59岁的印尼总统佐科-維多多（Joko Widodo）今天周三带头接种了抗冠状病毒（Covid-19）疫苗，接种过程向全国直播。他打完第一针后，面朝镜头微笑着说："我没有任何感觉"。该国卫生部长和其他政商宗教官员也第一波接种了疫苗。

印尼食品药品监管机构本周批准了中国科兴生技公司（Sinovac）研发的冠状疫苗（CoronaVac）的紧急使用授权。

印尼食品药品监督管理局周一表示，在大城市万隆进行的后期临床试验显示，科兴控股的CoronaVac疫苗有效性为65.3%。

据法新社报道，重要的是，印尼最高伊斯兰权威机构在上星期宣布中国科兴疫苗是符合穆斯林教规的"清真 "（halal）疫苗。这个宣布，给世界穆斯林人口最多的印尼接种疫苗运动提供了方便。

印尼总统佐科-維多多向记者们说，"这次接种疫苗，对于打破冠状病毒感染链，给所有人提供健康保护，给印尼人提供安全保障，非常重要。”

印尼当局的目标是在未来15个月，给1.82亿人接种疫苗，但优先接种的人群是医护人员和风险人群。

雅加达已获得近3.3亿剂疫苗的供货交付承诺，其中超过1.25亿剂由主要供货商中国科兴生技公司提供。此外，印尼也与阿斯利康，辉瑞，中国国药集团签署了小批量合同。到目前为止，只交付了几百万。

在亚洲，印尼是排在印度之后，第二个受到冠状病毒疫情重创的国家。目前确诊85万人感染，其中将近2万5000人死亡。但由于检测数量少，上述统计数据可能远远低于实际情况。