韩国宣布新天地教主李万熙一审判决

韩国司法当局宣判，年近九十的韩国“新天地“教会教主李万熙被控妨碍抗击Covid-19疫情的罪名不成立，但对其挪用公款等行为予以司法追究。

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韩国的“新天地“教会教主李万熙（Lee Man-hee）将于2021年下半年迎来其90岁大寿。韩国司法现已做出裁定，李万熙之前被控的妨碍防疫罪不成立，但追究其挪用公款等罪行。

据本台RFI记者Nicolas.R周三（2021年1月13日）发自首尔的报道，韩国司法的这一裁定可能会让一些人感到不快。曾有130万人签名请愿要求解散新天地教会。去年二月出现第一宗Covid-19确诊病例的大邱，一度占韩国确诊患总数近半。

在当局要求“新天地“教会交出会员名册以便用于对Covid-19病毒患者展开医学追踪时，教会显示了其合作的态度，但教主李万熙被控提供的是假名册，并敦促其信徒为了保护隐私而不要向卫生当局承认。

“新天地“教会五千多人确诊遭感染

教会的聚会无助于控制疫情的蔓延，韩国如今共有7万多个确诊病例，而“新天地“教会五千多人集体感染，占韩国感染总数近7%。”新天地“教会的一些做法如今被曝光，其教主尽管在卫生案件中被判无罪，但司法追究其挪用公款等罪行。李万熙被判有期徒刑3年，缓刑4年。

法广存档图片：韩国新天地教主李万熙下跪谢罪 摄于2020年3月2日新闻发布会 Image d'archive RFI: Lee Man-hee, fondateur de l'Église de Jésus Shincheonji, s'agenouille lors d'une conférence de presse à Gapyeong, Corée du Sud, le 2 mars 2020 © POOL/AFP 法新社

“新天地“三千多人信徒痊愈后捐血

韩国“新天地”教会被认为有近20万信徒，5000多名感染covid-19病毒的确诊信徒中，有3500人在治愈后无偿捐血用于科研。李万熙本人2020年3月在疫情爆发后，曾在新闻发布会上下跪致歉。