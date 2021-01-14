东京1月感染近两万 史上最高

东京都内1月份的新型冠状病毒感染者到目前为止已达1万9891人，超出去年12月一个月的1万9245人，史上最高，累计感染者已经超过8万人。

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东京都14日，召开了评价感染状况和医疗提供体制的第28次监测会议，小池知事表示：“处于非常严峻的状态”，表现出危机感。

会议指出：感染途径不明的阳性者的增加等，已经达到了让人感到出现了爆炸性感染扩大的程度，新冠感染医疗体制的提供和通常医疗的兼顾已经十分困难，处于危机的状况，将继续维持最高的警戒水平。

变异病毒现在也正在日本蔓延，在英国蔓延、被指传染力较强的变异新冠病毒已至少扩散到50个国家和地区，在日本也有共计34名回国人员或与这些人有密切接触者确诊感染了英国等地的变异病毒。

日本不仅查出有人感染在南非发现的变异病毒，还有从巴西回国的4人确诊感染另一种变异病毒。巴西国立研究机构的研究员13日接受共同社采访时认为该病毒来自巴西西北部亚马孙州。该州是4人的出发地，疫情目前正在迅速蔓延。

从感染途径的比例看，来自同居的人的感染最多，从上星期开始增加10个百分点，为57.2%，聚餐为10.8%，工作岗位为6.9%，各种设施为6.3%，伴随接待的饮食店为0.7%。

目前日本疫情发展十分迅速，西村康稔再生担当大臣14日参加参议院内阁委员会的闭幕审查，在谈及紧急事态宣言扩展到11都府县时指出：对象区域有可能继续扩大。

目前新冠感染医疗体制吃紧，即使确诊阳性也未敲定入住医院和住宿疗养设施而在家等待人员骤增。东京有超过7000人由于没有床位无法住院，没有多余房间无法进入疗养设施，不得不在家等待，已出现了病情突然变化或是健康恶化的例子，甚至有人死在家中。

日本放送协会（NHK）报导，目前已知至少有122人在确诊感染新冠病毒后，因病情突然恶化，在家中或其他地方猝死，死后才确认感染新冠病毒。专家呼吁，医疗系统应设法让患者能根据症状变化，尽快住院治疗。但是各地医疗设施吃紧，要想住院谈何容易。