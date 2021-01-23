奥委会主席誓言举办奥运　全体选手将接种疫苗

国际奥委会（IOC）主席巴赫22日与各国和各地区奥委会（NOC）在线交换意见，再次表明了一定举办东京奥运的坚定决心，而国际奥委会（IOC）22日表示：计划为全体参赛选手接种新冠病毒疫苗。

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出席在线会议的日本奥委会（JOC）主席山下泰裕透露称，各国和各地区奥委会(NOC）方面没有提出对举办表示担忧的看法。

英国《泰晤士报》（网络版）登出了“日本政府私下得出结论认为不得不取消东京奥运会”的报道，21日的《泰晤士报》（网络版）引用自民党干部的话说：“大家都同意延期一年的东京奥运会的举办是困难的。”“政府正在研究把目标放在2032年召开。

巴赫否定说这是“假新闻”，他还高度肯定了日本的筹备状况，但是他也表示近期将向各国和各地区奥委会（NOC）实施有关东京奥运准备的相关问卷调查。

据悉，在新冠病毒还在进一步于世界急速蔓延并在日本不断扩大的情况下，国际奥委会正在研讨给所有的参赛运动员接种疫苗的的计划。目前日本还没有开始接种疫苗，但是正在紧锣密鼓准备在2月下旬开始接种。

因为2024年的巴黎奥运会和2028年的美国洛杉矶奥运会已经决定了下来，如果日本在今年之内不能举行，只能拖到2032年举行，因此菅义伟政权下定决心一定举办。

目前日本政府认为：假设7月23日奥运开幕时，全球新型冠状病毒肺炎疫情仍然未平息，就是禁止观众入场也要举办，避免奥运再度延期甚至取消，同时也希望为支持率日益下降的菅义伟政权加分，另外的方案分别是视疫情的状况，采取容许观众入场不设限制或允许会上容纳量限度的一半观众入场。