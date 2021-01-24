中国新村在边界拔地而起引发印度关注

印度媒体近日披露的印中边境阿鲁纳恰尔邦地区凸显中国新建村庄的卫星图片使中印紧张气氛再度升级，该地居民近日举行示威并且焚烧了中国主席习近平的图像。

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印度新德里电视台（NDTV）18日的一则独家报道引发国际舆论关注。印度媒体发表的卫星图片显示，阿鲁纳恰尔邦地区突然出现中国修建的新村，而该地区在2019年并没有任何建筑，一年之后，这里修建了排列整齐的建筑，印度官方认为这些建筑修建在印中边界属于印度的国土上。印度媒体报道说，当地民众举行了示威活动，并且焚烧了习近平的图像。

不过，印度新德里的国际关系专家邦特教授（Harsh Pant）表示根据可靠的信息来源，这一带从1959年起就实际受到北京当局的管辖。他对中国在当地修建建筑的行为一点也不感到惊讶，自从上个世纪八十年代开始，北京就在当地修建新的建筑，表面上似乎是民用建筑，但实际上是为军队所修建，因为事实上这地方并没有人居住。

邦特教授评论说，中印两国关系自去年以来急转直下，去年夏天印度多名士兵在喜马拉雅边界被中国军队打死，这是中印最近几十年来首次发生类似的冲突。他认为新冠疫情似乎增加了北京政府的自信，因为中国是目前世界上唯一的一个经济正常运作的大型经济体。

中国外交部发言人本周在记者会上表示：“中方对中印边界东段地区，也就是中国藏南地区的立场是一贯的、明确的，我们从不承认在中国领土上非法设立的所谓“阿鲁纳恰尔邦”。中方在自己领土上开展正常的建设活动完全是主权范围内的事。”

印度官方对上述图片并未做出强烈的反应，只是将责任推诿给竞争对手印度国大党，因为该地区是在上个世纪六十年代印度与中国交战失利时失去主权的，而当时印度的执政党是印度国大党。

另据中国官媒环球时报引述印度媒体报道说，印度军方官员表示印中边界军队僵局已经持续了九个月，双方继续在非常近的距离内部署部队，火炮，坦克和装甲车。印度陆军参谋长在谈到巴基斯坦和中国的两方面威胁时说，两者共同构成了强大的威胁。 “不能排除两者联合的因素。这是我们制定计划和战略的重要考虑部分。”