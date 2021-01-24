日美防长电话会谈确认钓鱼岛问题

日本防卫相岸信夫1月24日与美国拜登政府新就任的国防部长劳埃德·奥斯汀举行电话会谈。岸信夫祝贺劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）当选新的美国国防部部长，考虑到在东海及南海中国不断增强军事影响力，双方确认了反对以军事力量为背景单方面改变现状的动向。

广告 继续浏览后续

关于钓鱼岛，双方确认了钓鱼岛防卫是规定美国防卫义务的《日美安保条约》第五条的适用对象。双方还就推进朝鲜核与弹道导弹“完全且可验证、不可逆的废弃”（CVID）达成一致。

双方一致同意就美军在日本的驻留经费问题进一步磋商，并推进这一磋商早期达成协议。并将视新型冠状病毒的疫情状况，确认早期实现两防长面对面地会谈，奥斯汀表示有意尽早访日。

岸信夫在电话会谈向媒体透露，奥斯汀表示重视印度太平洋地区。

拜登政府起步后，日美阁僚进行沟通尚属首次。以何种姿态面对中国，在美国新政府下两国将如何对应将成为焦点。两人一致认为，在日本周边安全保障环境日益严峻的形势下，驻日美军的快速反应和灵活机动的能力很重要。

岸信夫表示：劳埃德·奥斯汀部长对亚洲的安全保障环境抱有强烈的关心，让人感到美国重视日美同盟。将进一步建构相互信任的关系，进一步加强抑制力。