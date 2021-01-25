日本称美国维持对华强硬路线令日本感到放心

日美两国防长进行了拜登新政府上台后的首次对话。由于美国新政府打出了国际协调的旗帜，也有观点认为其倾向与中国缓和关系。但以对华强硬路线为首，美国在安保领域的基本姿态得以维持，令日本政府如释重负。但对于如何应对中国的海洋活动及朝鲜的核与导弹开发，拜登政府尚未提出具体战略，日方打算对美方的态度进行研判。

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据跟他说今天报道称，美国维持对华强硬路线令日本感到放心。

日本防卫相岸信夫对美国国防部长奥斯汀明言尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是《日美安保条约》第五条的适用对象的表态说，“您的话非常令人胆壮。”日美防长24日举行了电话会谈。美国国防部长奥斯汀明言尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是《日美安保条约》第五条的适用对象，此话令日本防卫相岸信夫笑容满面。

会谈后，奥斯汀还在推特上表示愿协助日本提出的“自由开放的印度太平洋”构想。防卫省相关人士回顾称：“让（奥斯汀）理解了东亚严峻的安保环境。会谈及格了。”

共同社说，日方感到放心的背后存在着其对中国在东海及南海军事影响力日益增强的危机感。

去年尖阁周边发现中国海警船的天数超过300天，创下历史新高。本月22日，中国还通过了允许海警局使用武器的《海警法》。鉴于中国在南海的军事基地化动向，日方不少意见认为“中国的领土野心不可小觑”（自民党国防族议员语）。

面向会谈中确认的朝鲜核与导弹“完全且可验证、不可逆的废弃”，也尚未描绘实现的蓝图。虽然回归奥巴马前政府时期对朝施压等待其改变态度的“战略忍耐”被指不太可能，但选择范围有限。

据共同社说，面对中朝等安保威胁，日美同盟的威慑力能否发挥作用？防卫省干部表示：“同盟关系现正经受考验。”