日相菅义伟咳嗽嗓哑被在野党议员问还好吗

日本首相菅义伟今天在国会被在野党众议员指出他声音沙哑，且他在参议院答询时数度咳嗽，引发关注。对此，菅义伟表示，他只是喉咙痛，声音出不来，健康没问题。

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据中央社今天报道称，疫情当头，日相菅义伟声音沙哑又咳嗽引关注。消息说，日本众议院预算委员会上午召开，主要是讨论2019 冠状病毒疾病防疫对策。下午轮到最大在野党立宪民主党籍众议员小川淳也质询菅义伟时，问到菅义伟的健康问题。

质问者小川去年11月确诊感染新冠肺炎。据小川问：“首相，很多报导说您咳不停或有咳得厉害的情形，从今天早上开始，我看到您声音沙哑，有点在意。您身体还好吗？”

菅义伟答说：“很感谢您为我担心，我只是喉咙有点痛，声音出不来而已，身体没问题。”

菅义伟本月22日在参议院院会答询时几度咳嗽。今天媒体拍摄到他在众议院院会时数度摸著自己的喉咙。

据中央社说，有关菅义伟的健康状况，日本政府发言人、内阁官房长官加藤胜信今天在例行记者会上表示，菅首相会随时向首相官邸（行政中心）医务官咨询，有服用必要的药物。目前菅首相身体没特别异常的状况，对公务也不会造成影响。