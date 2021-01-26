日本将动员一万名医护人员守护奥运

日本奥运担当大臣桥本圣子在众议院预算委员会答辩时表示：在召开东京奥运会和残奥会的时候，如果每人工作5天，需要确保1万名医护人员。在谈及医疗工作人员现在都忙于对应新冠病毒时桥本圣子指出：不能让地区医疗发生障碍。

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我们将研究减轻为奥运会和残运会服务的医疗机关的负担，不断推进准备工作。

她是在回答立宪民主党的辻原清美的答辩时讲上述看法的。辻原清美还指出：考虑现在的医疗态势，东京奥运会的全面展开难道可能吗？菅义伟首相回答说：对于新冠对策，正在采取万无一失的安心、安全的态势，以为奥运会做准备。

对此辻原指出：这是在平时举办奥运会的情况下的答辩，而在疫情流行时，需要1万人以上。 这是一件很难的事。

有关包含无观众在内的模拟，桥本说：要根据春天的状况，进行研究，为此辻原指出：3月25日开始圣火接力，运动员们会都很不安，什么时候举行圣火接力，应该早期得出结论。

另据报道，日本自民党相关人士25日透露，该党已初步决定，汇总一项决议支持在今夏举办东京奥运会和残奥会的报告。

报告要求政府的奥运会组委会尽快提出如何治理新冠疫情的对策，敦促发布基于医学知识应对选手等的信息，提升举办奥运会和残奥会的氛围。

决议将要求出示基于医学、流行病学及科学依据，在新冠流行的情况下举办具体方案。具体来说，这份报告将要求明确海外体育代表团、赛事相关人员和观众的接待入境、接待、移动、新冠检测的方式等事项。