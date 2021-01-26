疫情遏制有力 越南经济实现GDP2.9％增长

越共十三届全国代表大会1月25日至2月2日在河内召开，越共总书记、越南国家主席阮富仲在周一的预备会上表示，尽管发生新冠疫情，但越南经济仍然实现了“世界最强劲的增长之一”。

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越共十三大的主旨是总结十二大决议的落实、提出越南未来5年的国家发展方向和目标，确立社会经济发展的政策和任务，共有代表越南全国510多万名党员的近1600名代表出席。此次大会将产生新一届越共总书记、国家主席、总理及国会主席。

越南2020年实现GDP增长2.9％，是该国近20年来的最低水平，但在全球经济因新冠疫情打击而全面衰退的情况下，越南的这一表现非常突出。

越南通过实施大规模的隔离、大规模追踪病毒密切接触者等严格控制措施，有效控制了新冠病毒的传播。据越南官方记录该国共累计新冠感染约1600例，死亡35例，同时，越南保持了工厂在绝大部分时间内的正常生产。

越共总书记、越南国家主席阮富仲在周一的预备会上说，我们实现了遏制疫情和发展经济的‘双重目标’。据分析指，现年76岁强势越共领导人阮富仲预期将三度连任党的总书记，但将放弃所担任的越南国家主席一职，转而支持现任总理阮春福接任。

法新社报道说，作为世界最后的五个对反对派强力镇压的共产国家之一，越南经济从中美贸易战中获益，日益成为一个重要的技术支柱。越南预期未来五年内将实现GDP年平均增长率7％。

在外交方面，河内与美国的关系越来越近，但双方最近也出现关系紧张，美国指责越南人为贬值越南货币对美元汇价以获取不公正贸易优势。在对中关系上，越中在南海主权纷争中有众多分歧，而北京在南海部署军舰设立军事哨所以强化对该战略地区主权的做法令越南不满。