日政府就钓鱼岛等东亚局势召开国家安全会议

自东京方面消息，日本政府1月29日在首相菅义伟官邸召开了国家安全保障会议（NSC），四大臣会议，并就钓鱼岛（日称尖阁诸岛）在内的东亚局势展开讨论。日本国家安全保障局当天发布了这一消息。

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来自共同社的报导指，考虑到中国允许海警局使用武器的《海警法》将于2月1日施行，会议可能磋商了应对。从安保局主页来看，日本国家安全保障会议明确以“尖阁”为议题尚属首次。

报导称，在钓鱼岛周边海域，中国海警局船只屡次驶入与日方存在争议的该海域。日本海上保安厅巡逻船则负责应对。据悉，周五参加会议的与会者包括首相菅义伟、副首相兼财务相麻生太郎、外相茂木敏充、防卫相岸信夫和官房长官加藤胜信，管辖海上保安厅的国土交通相赤羽一嘉也出席了会议。

此前，日本防卫相岸信夫24日与拜登任命的美国国防部长人选奥斯汀（Lloyd Austin）举行电话会谈。岸信夫祝贺奥斯汀就任新的美国国防部部长，考虑到在东海及南海中国不断增强军事影响力，双方确认了反对以军事力量为背景单方面改变现状的动向。

针对钓鱼岛问题，两国防长确认了钓鱼岛防卫是规定美国防卫义务的《日美安保条约》第五条的适用对象。双方还就推进朝鲜核与弹道导弹“完全且可验证、不可逆的废弃”达成一致。