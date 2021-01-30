美航母遭解放军军机模拟攻击，美太平洋司令部回应

英国《金融时报》1月29日援引引述消息人士的话指，据美国及其盟国的情报显示，中国军机23日在台湾防空空域演习，模拟打击位于南中国海的“罗斯福”号航母编队。对此，美国印太司令部发言人迈克·卡夫卡(Mike Kafka)表示，“‘罗斯福’号航母打击群密切监视着中国人民解放军海军和空军的所有活动，他们从未对美国海军军舰、飞机或水手构成威胁。”

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《金融时报》本周五援引熟悉美国及其盟国情报人士的话报道称，中国轰炸机和战斗机模拟了对“罗斯福”号航母打击群的攻击。该报称，中国轰炸机飞行员还确认了对海打击命令，并模拟发射反舰导弹。对此，美国印太司令部发言人卡夫卡在一封电子邮件声明中回应指，“‘罗斯福’号航母打击群密切监视着中国人民解放军海军和空军的所有活动，他们从未对美国海军军舰、飞机或水手构成威胁。”

卡夫卡通过声明强调， “美国将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动，通过我们在该地区的行动来证明我们的决心。”此前，美国海军24日回应指，“罗斯福”号航母打击群正在美国第7舰队的责任区进行例行部署，以开展海上安全行动。分析人士认为，拜登政府将“罗斯福”号航母打击群派往南海的决定与解放军军机连日来向台湾增强施压的事态不无关系。

卡夫卡称，“ 然而，这里强调的解放军活动，是一连串侵略性和破坏稳定行动中的最新一举”。他称，“这些行动反映出解放军继续企图以其军事力量为工具，恐吓或胁迫在国际水域和领空活动的各方，包括其邻国和有竞争性领土诉求的国家”。一名美国国防官员向《日本时报》表示，中国军机没有进入距美国海军舰艇250英里（约合402.3公里）的范围内，这超出了轰-6K轰炸机所携带的鹰击-12反舰导弹的射程。这名官员称，当时发生了一次模拟袭击。

去年8月，解放军向南海进行了一系列的弹道导弹试射，包括采用了被称为 “航母杀手”的武器，其显然是模拟打击美国军舰的综合军演的一部分。媒体随后报道称，至少有两枚导弹击中了该海域的移动舰艇目标。美国和中国军方都没有证实这些报道，但据悉这些反舰导弹是解放军武器库中最有力的反介入/区域拒止（A2/AD）的武器。

尽管该地区的各方，包括越南、马来西亚、菲律宾、台湾和文莱，都对南海提出了重叠的主权诉求，但北京仍对南海约90%的面积提出了主权要求，每年有数万亿美元的贸易额通过该海域运转。北京不顾其他声索国和美方的抗议，在南海进行人工岛礁建设并将其军事化。