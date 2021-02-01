中国吁缅甸各方在法律范围内解决分歧

缅甸今天2月1日凌晨发生军事政变后，北京呼吁缅甸冲突各方在法律范围内“解决分歧”。中国是缅甸的最大邻国，缅甸是北京一带一路项目的重要国家。

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中国外交发言人汪文斌今天2月1日在记者会上表示，中方注意到缅甸发生的事情，正在进一步了解情况。希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。

缅甸军方今天2月1日凌晨逮捕了文职政府实际领导人昂山素季和其他高层，宣布国家进入紧急状态，为期一年。

据法新社报道，中国外交部发言人汪文斌在记者会回应道："中国是缅甸的友好邻邦"。他强调，"我们希望各方在宪法和法律的框架内解决分歧，以维护政治和社会稳定。" 他还表示，中国目前正在寻求更好地了解缅甸政变后的现状"。

缅甸是中国的邻国，是中国 "新丝绸之路"经贸发展项目的重要国家。2020年1月，中国国家主席习近平访问缅甸首都内比都，签署了大约30项有关新基础设施的协议。

缅甸军方在其电视频道NAME上发布公告说，这次政变是维护国家"稳定"的需要，尽管立即受到一些外国政府的谴责。

法新社说，缅甸军队组织的这场政变，是在昂山素季文官政府与军方多年微妙的权力分享之后发生的。

缅甸军方谴责选举委员会没有纠正去年11月大选中发生的大规模舞弊。而那次选举被昂山素季领导的民盟(LND)以压倒性多数取胜。昂山素季领导的民盟在2015年以90%的多数赢得大选以来，缅甸军方在国际压力下让步，允许缅甸变成文官政府。但军方仍然与文官政府分享权力。