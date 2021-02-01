拜登呼吁国际社会团结一致，迫使缅甸军方立即放弃权力

美国总统拜登2月1日就缅甸局势发表声明指，缅甸军方夺取政权，拘留昂山素季和其他文职官员，并且宣布全国紧急状态的行为，是对缅甸的民主和法治过渡的直接攻击。他呼吁国际社会应齐心协力，迫使缅甸军方立即放弃他们夺取的权力。值得一提的是，白宫的声明并未使用“军事政变”一词。

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拜登表示，“军方在缅甸夺取权力、拘留昂山素季和其他文职官员以及宣布全国紧急状态，是对该国向民主和法治过渡的直接攻击。在一个民主国家，武力永远不应试图推翻人民的意志，或试图抹杀可信选举的结果。近十年来，缅甸人民一直在稳步努力建立选举、文官治理和和平移交权力。这一进展应当得到尊重。”

拜登指，“国际社会应当齐心协力，迫使缅甸军方立即放弃他们所夺取的权力，释放他们所拘留的活动家和官员，取消所有电信限制，并停止对平民的暴力”。他强调，“美国注意到在这个困难时刻与缅甸人民站在一起的人。我们将与我们在整个区域和全世界的伙伴合作，支持恢复民主和法治，并追究那些对推翻缅甸民主过渡负有责任者的责任。”

拜登说，“过去十年来，美国根据民主方面的进展取消了对缅甸的制裁。如果这一进展出现逆转，就必须立即审查我们的制裁法律和当局，然后采取适当行动。”他强调，“无论民主在哪里受到攻击，美国都将站出来捍卫民主。”据美国有线电视新闻网（CNN）国家安全问题记者娅特伍德（Kylie Atwood）报道，据消息人士介绍，拜登政府正在就是否将缅甸的突发事件称为政变进行内部辩论。这是因为如果美方正式宣布这是一场政变，其将在法律上要求美国切断对缅甸的经济援助。

值得一提的是，针对拜登发表的声明，有记者在周一的记者会上向白宫发言人普萨基（Jen Psaki ）问道，声明中说，“‘美国注意到那些在这个困难时刻与缅甸人民站在一起的人。’ 这也许是给中国的一个信息？”对此，普萨基回答说，“我认为，这是向该地区所有国家发出的信息，也是向那些将被要求作出反应或考虑对过去几天发生的事件作出适当反应的国家发出的信息。”