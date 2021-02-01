莫里森：世界已发生改变，中澳应适应新的现实相互交流

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）2月1日在澳大利亚国家新闻俱乐部发表新年讲话时表示，澳洲仍然致力于与中国接触，但双方需要适应不断变化新的战略环境。他称，“持久的伙伴关系要求我们双方适应这些新的现实，并相互交流。这首先要在部长级和领导人一级进行对话。”

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澳大利亚广播公司（ABC）1月29日报道指，澳洲新任贸易部长特汉（Dan Tehan）28日称，他曾于22日致函中国贸易部长王文涛，寻求重启中澳对话、讨论贸易事宜，然而到了29日，中方官员一直没有回复他。特汉并未透露这封信函的具体内容，只称这是“一封详细的信件”。他表示，在商业关系方面，澳大利亚有“许多方法”可以 “与中国进行建设性的接触”。

莫里森在周一的新年政策讲话中花费篇幅专门谈到了澳中关系问题。当谈到对外政策时，莫里森表示，“澳大利亚必须利用其机构来塑造符合我们利益的世界，这要从我们自己的区域开始。”他说，“本周，我将与我们太平洋大家庭的领导人一起参加太平洋岛屿论坛，在那里，我们可以谈谈在外交部长和太平洋部长领导下，我们的‘太平洋加强方案’又一年的有力执行。”他说，“我们与东盟的接触也是如此，东盟是我们对印太地区愿景的核心”。

莫里森说，“在印度尼西亚，我们将继续执行我们新的印澳全面经济伙伴关系协定（IA-CEPA），并为其疫苗计划提供支持。我们最近还在上周提升了与越南、马来西亚和泰国的关系，并与新加坡达成了新的数字商务协议。”他说，“我已经连续第三年受邀作为嘉宾参加将于6月在英国举行的七国集团峰会。这是对澳大利亚的贡献受到重视的重要认可。”莫里森强调，“志同道合的自由民主国家、市场经济国家之间的合作从未像今天这样重要。”他指出，“地缘政治环境仍将极具挑战性。”

莫里森说，“我相信，我们与美国的联盟关系，在其今年将迎来70岁生日之际将在拜登政府的合作下变得更加牢固。”他说，“我们知道，国防关系仍将是这一伙伴关系的基石，我们承诺在今后十年内对防务能力投资2700亿澳元，这反映了我们对发挥自己作用的承诺。我们在包括美国、日本和印度在内的 四国对话机制中的工作已经得到深化和扩大，我和佩恩部长最近对日本的访问就是证明。”

莫里森说，“我们与‘五眼联盟’国家的合作也得到了加强，扩展到了共同关心的新领域，特别是在财政部长的参与下，扩展到了经济和技术领域。”他续指，“我们需要与密切的伙伴合作，开发和保护敏感的关键技术，包括量子计算和人工智能。我们还需要为未来的新清洁能源技术建立安全的关键矿物供应链。”

当谈到对华关系时，莫里森说，“美国与中国关系的演变将在可预见的未来塑造地缘政治环境，过去也确实如此。就我们而言，我们仍然致力于与中国接触。”他说，“我们两国人民都从我们的经济联系的深度中获得了巨大的好处。 但是，经济和政治制度如此不同的两个国家之间会有差异，这并不奇怪。”

莫里森指出，“我们的任务是确保这种分歧不会妨碍澳中两国在符合各自国家主权利益的前提下，实现这种伙伴关系的互利。”他说，“自我们的全面战略伙伴关系建立以来，中国的前景和中国在本地区和全球的对外交往的性质已经发生了变化，而且比这更早，当然是在几十年前至今。”

莫里森说，“我们不能假装事情还像以前一样。世界已经改变。持久的伙伴关系要求我们双方适应这些新的现实，并相互对话。”他说，“这首先要在部长和领导人两级进行对话。”他补充道，“对话的重点不是让步，而是互利的领域，致力于找到一种方法，使我们各国和各国人民在未来进行有益的接触。现在，我们澳大利亚当然愿意接受这样一个进程。”

莫里森说，“我们将继续为我们的出口商创造新的机会，我知道特汉部长正在跃跃欲试，已经在那里，通过与英国的自由贸易协定和他们可能参与扩大的跨太平洋伙伴关系。我感谢伯明翰部长所做的出色工作，他为丹现在去完成所有的机会。”他说，“这也是为了加快我们与欧洲联盟就一项雄心勃勃的全面协议进行的谈判，特别是针对农产品的壁垒。”