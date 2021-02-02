拜登政府将缅甸事变定性为“政变”，展开对缅援助审查

美国拜登政府2月2日宣布，缅甸军方推翻由总统温敏、国务资政昂山素季领导的文官政府的行为符合 “政变”的法律定义。拜登政府的这一决定限制了美国对缅甸的经济援助。

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缅甸国防军主导的军事政变发生后，白宫及国务院内部一直有争议是否应将这一事变定性为“政变”，这是因为如若作出这一定性，美国法律要求政府结束向缅甸政府提供直接财政援助。对于这一决定，拜登政府表示，美国直接向缅甸人民，包括民间社会或受迫害的罗兴亚难民提供的援助将继续进行，但美国将对提供给该国的援助进行更广泛的审查。

根据美国官方资料显示，美方2020财年对缅甸的义务援助约为1.85亿美元。美国国务院官员表示，美国的援助几乎没有直接给予缅甸政府。针对缅甸发生的军事政变，拜登有一系列可供选择的经济性惩罚方案，其中包括对个别军方领导人实施定向制裁，采取更为广泛的制裁，打击军方控制的工业部门或公司等。此外，签证限制也是向缅甸军方领导层施压的一种方式，因为这种制裁可以适用于被制裁对象的家属。

此外，拜登还可以宣布禁止与缅甸军政府相关的机构和企业做生意，这样做的效果是导致许多非美国的外国公司避开这个国家。据政治新闻网站POLITICO报道称，包括美军参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）在内的美军将领，一直在尝试与缅甸国防军总司令敏昂莱等军方同级官员联系。但根据美方迄今提供的信息，在联系关键人物方面没有任何运气，包括被军方拘禁的昂山素季。

美国国务院的一位发言人周二告诉媒体称，“缅甸军方领导人的一个很小的圈子选择了他们自己的利益，而不是人民的意愿和福祉”。他说，“我们将继续与缅甸人民站在一起。”与此同时，联合国安理会周二召开会议讨论缅甸问题，但西方国家与中国之间就如何开展工作存在分歧。根据POLITICO获得的一份草案文本，英国作为安理会主席，敦促安理会成员 “谴责军事政变”，并对包括昂山素季和温敏在内的缅甸文职领导人以及民间社会被拘留表示“深切关注”。纽约时间周二上午紧张的两小时辩论在中国要求延期后超时进行。

据一名美国国防官员称，米利没有直接与敏昂莱联系，而是通过缅甸驻华盛顿领事馆的国防参赞尝试联系。据美国国家安全委员会发言人霍恩（Emily Horne）说，白宫还要求美国太平洋司令部司令戴维森上将（Phil Davidson）与缅甸军方联系。目前还不清楚戴维森是否能够接通。分析人士指出，美国军方对缅甸军方并没有多少影响力，因为美国不给缅甸军方任何援助或出售武器。该国的许多高级军事领导人已经受到美国《全球马格尼茨基法案》的制裁，包括签证限制和个人制裁。