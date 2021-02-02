日本延长紧急事态宣言

日本首相菅义伟2月2日在谈及基于新型冠状病毒特别措施法而实行的紧急事态宣言时指出：在现在发令中的11都道府县中，除栃木县之外，其他10府县将延长。从2月7日一直延长到3月7日。这是首相在众议院运营委员会上明确说明的。

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这是在医疗体制依旧紧迫，根据专家们的意见做出的决定。如果状况得到了改善，也可能提前解除紧急事态宣言。

政府的新冠感染症对策小组会会长尾身茂在2月1日的众院内阁委员会上表示担忧称：“感染人数较短期内趋于减少，但医疗告急依然在持续。”

宣言持续下去的有埼玉、千叶、东京、神奈川、岐阜、爱知、京都、大阪、兵库、福冈的10都府县。

菅内阁由于新型冠状病毒对策不断延后支持率下跌，希望用延长控制感染，重整其政权运营。

日本目前紧急事态宣言初见成效。2日东京都确认的新型冠状病毒感染者达556人，重症者和前一天相比减少4人，为129人。

菅义伟1日晚上在官邸向媒体表示：“感染人数趋于减少，但还需要继续保持一段时间的警惕”，认为限制措施有必要持续。在2日的参院全体会议上，关于紧急事态宣言迄今对疫情的抑制效果，他表示新增感染人数持续减少，认为“针对专家指出的关键之处，也就是就餐带来了感染风险，我们采取了对策，对策成果已经显现出来”。

对于缩短营业时间的饮食店和与饮食店做生意的企业及受到外出自肃影响的企业，将伴随着紧急事态的延长，最多政府将支付60万日元的补助金。

日本政府2日下午向专家组成的咨询委员会说明延长宣言方针，并听取其判断。之后，菅义伟将在众参两院议院运营委员会上作事前报告，下午7点起在政府对策总部作出正式决定，然后出席记者会。这将是菅义伟就任首相后，首次就发布和延长宣言亲自在国会报告。