缅甸政变后公民不服从运动发展壮大

缅甸军人政变后，抗争运动开始出现。尽管街头没有大规模的示威，但在社交网络上，和平地反对军政权的声音此起彼伏。

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缅甸政变后，当地街头目前没有示威抗议活动，但由医护人员刚刚发起的一个名为“公民不服从”运动的脸书自2月3日已有近15万人订阅。

据本台RFI记者Carol Isoux周三（2021年2月3日）发自曼谷（Bangkok）的报导，这一运动由公立医院的医生和护士于周二发起，他们在周三宣布，发起罢工抗议军人执政。这一运动目前，已有仰光（Rangoun）ˎ 内比都（Naypyidaw）和曼德勒（Mandalay）的四十多间医院的医护人员加入。

在社交网络上，支持这一运动的声音此起彼伏。尤其是在学生中，他们用多种语言发出求助的呼吁信息，看似如同香港和泰国早先的社会运动，尤其是他们所使用的手势和手机软件Signal。这一运动呼吁民众每天晚上20点在阳台或家中敲锅以示抗议，而这通常是一种用于驱鬼的传统仪式。

法广存档图片：缅甸2021年2月1日发生军事政变 Image d'archive RFI : Birmanie - un coup d'état du 01 février 2021. AP

在Covid-19疫情期间，医生罢工可能会造成冲击。但军人有一个稳定的军用医院体系。因此，“公民不服从”运动的代表们希望其它行业迅速更进。仰光一名三十来岁的出租车司机在接受本台RFI采访时表示，他感到悲伤和无能为力；他无法帮助自己投票选出的领导人，现在已被捕了，处于软禁之中。

（法广存档图片）Image d'archive RFI : Un partisan de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) tient deux portraits d'Aung San Suu Kyi à Yangon, au Myanmar, le 9 novembre 2020. © REUTERS - SHWE PAW MYA TIN 路透社

这名受访者对仰光的平静不感到吃惊。他说，收到他们领袖的信息，要求保持平静，等待指示。所以，目前支持者没有罢工ˎ 没有上街游行。人们通过科技手段，在脸上等平台开展虚拟的和平示威。他认为，民众在等待国际社会对军事政变做出反应的时刻。