美国：缅甸起诉昂山素季“令美不安”

缅甸发生军事政变后，该国民选领导人昂山素季和总统温敏（Win Myint）便遭军方扣留。缅甸警方2月3日对其提出数项控罪。美国美国国务院发言人普赖斯(Ned Price)3日表示：缅甸起诉昂山素季“令美国十分不安” 。美国总统拜登(Joe Biden)也表示，缅甸军方夺取政权的行动是对该国民主过渡进程的直接攻击，美国将追究政变领导者的责任。

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缅甸成立了一个公民抗命运动之后，2月3日加入者已经高达15万人。但军政权也有镇压的行动。2日晚，政府掌控的《缅甸新光报》表示：一些组织和一些媒体在社交网络上传递谣言，我们警告他们不要这样做。

昂山素季面临的指控包括违反进出口法，以及拥有非法通讯设备。警方文件显示，她将被继续羁押至2月15日。目前昂山素季的下落尚不明确。但有报道指，她被关押在首都内比都的住所。

文件显示，被罢免的总统温敏也面临指控。他被指违反了新冠疫情期间禁止集会的限制令，被关押两周。

自从缅甸军方在2月1日凌晨发动政变以来，担任国务资政的昂山素季和总统一直没有音讯。

领导这次政变的缅甸国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）已成立一个由11人组成的军政府，该政府将在长达一年的紧急状态下执政。

军方通过指控昂山素季的政党在大选中“舞弊”来为自己的行为辩护。去年11月的大选中，昂山素季领导的全国民主联盟（NLD）赢得了决定性的胜利。

这些指控附在警方提交给法庭的一份被称为"首次初步报告"的文件中。

文件指控昂山素季非法进口和使用通讯设备——对讲机。这些对讲机在她位于内比都的家中被发现。

文件称，她被关押候审的目的是“询问证人、取证，并在审问被告后寻求法律顾问”。

根据《国家灾害管理法》，温敏被控违反了新冠疫情的限制令，在竞选期间与支持者在220辆汽车组成的车队中会面。