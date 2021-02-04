日本通过新冠特别措施法修正法案

日本修改的新冠特别措施法新冠特别措施法修正法案，在2月3日晚的日本参院全体会议上，由自民党、立宪民主党、公明党、日本维新会等的多数赞成获得通过并成立。当天公布，13日开始施行。

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这是针对新型冠状病毒新的设有罚则的冠特别措施法修正法案。此法对于不服从都道府县知事缩短营业时间命令的业者，将课以罚款。

修改后的特措法规定，紧急事态宣言期间，可以对拒绝缩短营业时间和停业要求的商家下达命令，若违反命令，则处以30万日元（约合人民币1.8万元）以下罚款。

根据此法，对于拒绝入院者课以50万日元以下的罚款，对于密切接触者拒绝进行调查的场合，课以30万日元以下的罚款。

日本政府在内阁会议1月13日提出一项方针，研究在为应对新冠拒绝住院的感染者向例行国会提交法律修改案，将规定，对拒绝住院的感染者将处以刑事惩罚或罚款。拒绝住院的感染者可处以一年以下徒刑或100万日元（约合人民币6.2万元）以下罚款。政府在与朝野政党的联络磋商会上介绍了上述内容。对于拒绝流行病学调查、回答虚假内容的感染者，也设想处以6个月以下徒刑或50万日元以下罚款。

由于在野党的反对，这次法案削除了对于拒绝入院的人的刑事惩罚。

新的特别措法修改法案，新设就是没有发布紧急事态宣言也能采取对策的“防止蔓延重点措施”。根据此法，各都道府县知事对经营者，即使该地区没有发布紧急事态宣言，也能要求缩短营业时间，如果不服从，可以对其发出命令。如果不服从命令，在紧急事态宣言之下，罚款50万日元以下，没有发布紧急事态宣言的情况下，也将罚款30万日元以下。