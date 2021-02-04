缅甸政变后两第一：首场示威与当局第一项指控欲加治罪昂山素季

缅甸第二大城市曼德勒周四举行抗议活动反对本周的政变，至少三人在活动中被捕。路透社说，这次示威是针对本周军队接管政权、推翻昂山素季民选政府的首次街头抗议。

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据路透社引述缅甸活动组织消息，缅甸举行反对本周政变的抗议活动，至少三人被捕。

据活动组织表示，缅甸第二大城市曼德勒周四举行抗议活动反对本周的政变，至少三人在活动中被捕。这次示威是针对本周军队接管政权、推翻昂山素季民选政府的首次街头抗议。来自曼德勒和仰光三个组织的学生活动人士，证实了上述逮捕行动。

据英国金融时报今天报道说，缅甸警方指控昂山素季(Aung San Suu Kyi)违反进出口法律。这是缅甸警方自军方发动政变夺取政权以来对昂山素季提出的第一项指控。警方还指控总统温敏违反灾难管理法律。

缅甸警方指控昂山素季违反该国的进出口法律，他们称在这位被推翻的领导人家中发现了“非法进口的”对讲机。

该报道引述路透社看到的一份警方文件所包含的上述指控，是自军方周一发动政变夺取政权以来对昂山素季提出的第一项指控。据路透社报道，警方正寻求将这位75岁的诺贝尔和平奖得主拘留至2月15日。警方还指控总统温敏(Win Myint)违反缅甸的灾难管理法律。

身为缅甸国务资政的昂山素季以及总统是在周一早上被军方扣押的，执政的全国民主联盟(National League of Democracy)的另外数十名官员也被军方拘留。选举产生的新一届议会本来将在几小时后召开首次会议。

军方宣布国家进入为期一年的紧急状态，并声称去年11月8日举行的选举存在“严重欺诈”，以此证明政变有理。全国民主联盟在选举中大获全胜，而当地观察员团体形容此次选举是可信的。

据该报道说，长期关注缅甸政治的分析人士表示，对昂山素季和温敏提出的指控是无中生有的，使他们回想起军政权过去统治缅甸近50年期间的胡作非为行径。马来西亚国会议员、东盟国会议员支持人权组织(APHR)主席查尔斯•圣地亚哥(Charles Santiago)形容这些指控“荒谬”。

上述指控出炉之际，有迹象显示一场反对政变的公众反抗运动正在初露端倪。仰光和其他大城市数十家医院的工作人员周三停工，并佩戴红丝带（红色是全国民主联盟的标志色）拍照留念，以抗议政变。一些人做出《饥饿游戏》(The Hunger Games)——面向年轻人的反乌托邦图书和电影系列——中的三指手势。在邻国泰国去年爆发的示威中，抗议者曾广泛做出这个手势。

一个自称的“公民抗命运动”周二在Facebook上设立一个反对政变的页面。仰光和其他城市的一些市民在晚间的抗议活动中敲打锅子和按响汽车喇叭。

报道称，“我们不承认军政府，我们拒绝服从这个军政府的任何命令，”公民抗命运动的组织者之一通过电话告诉英国《金融时报》。“我们要求他们释放周一被拘留的昂山素季、总统温敏和其他官员。”