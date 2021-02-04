香港民主排名急跌12位至尾二类别 与缅甸成区内最大跌幅政权

英国智库《经济学人》发表最新全球民主指数，香港的民主因为遭受当局以法律工具打压而持续恶化，排名在中游的87位，跌出厕身八年的「有缺陷民主」类别，坠入尾二类别的「混合政体」，情况比同级的孟加拉国国差；更值得注意的是，香港排名较前一年大跌12位，跌幅在亚太地区仅次于刚发生军事政变的缅甸，意味区内两大民主倒退的政权均与中国有密切关连。

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《经济学人》按「选举过程多元化」、「政府运作」、「政治参与」、「政治文化」及「公民自由」五大范畴的60细项评分，为全球167个国家及地区的民主程度评分，并把国家分为四类，依次是完全民主、有缺陷民主、混合政体(hybrid regimes)及专制政权。根据刚发表的2020年民主指数，以10分为满分，全球民主的平均分只有5.37分，是自民主指数2006年开始以来最低。《经济学人》指出，这是因为各国政府因武汉肺炎疫情而限制个人自由和公民权利。

以个别国家得分排名，全球民主指数头三位均属北欧国家，依次是9.81分的挪威、9.37分的冰岛和9.26分的瑞典；台湾以8.94分排名11位，是东亚政权中排名最高，并由「有缺陷民主」晋级成为「完全民主」，与日本、南韩同级；至于台湾对岸的中国大陆，以2.27分排在第151位，主因是疫情令中国加强控制传媒和限制公民自由，包括加强网络监控和人口管制，以防疫情扩散。至于榜尾的，则仍是只有1.08分的朝鲜。

与台湾晋级相反的，是评分节节下跌的香港，而排名亦由2016年的68位下跌廿位至去年的87位。根据报告，香港的民主评分只有5.57分，创历年最低；当中，「选举过程多元化」和「政府运作」均不合格，分别只有3.17分和3.4分；得分较佳的是「公民自由」(8.53分)和「政治文化」(7.5分)；「政治参与」是仅仅合格的5分。报告指出，香港民主状况连年恶化，政治改革讨论被法律工具持续打压，而《港区国安法》更打击了香港的政治自由，损害司法独立。报告续称，过去一年，多名民主派人士被捕，数以百计示威者被判囚，北京的中央政府容不下主张更大自主权的政党，在在令香港评分下滑。

民主程度变差令香港跌入尾二类别的「混合政体」，根据报告，「混合政体」经常透过选举操控来窒碍公平和自由的民主，而选举操控不外乎是打压反对派和传媒、令司法难以独立、广泛性的贪污、削弱法治等。