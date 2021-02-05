缅甸各界呼吁2月8日发动罢工游行 缅甸社交平台出现排斥华人言论

缅甸华人协会发表公告声称与缅甸人民同在

缅甸军队发动政变以来国内局势日趋紧张，周四缅甸第一大城市仰光和第二大城市曼德勒街头出现大批荷枪实弹的军人，为防备可能爆发的大规模示威活动。与此同时，缅甸国内交通，教育以及各大政府部门启动的公民不服从运动正日益壮大，此外，缅甸社交平台出现排除华人的言论引发缅甸华人的担忧。

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根据来自路透社以及缅甸公民不服从运动组织在脸书以及推特上公布的消息，继缅甸国家航空公司之后，

缅甸铁路公司今天宣布 如果军方不在72小时内将政权移交合法政府，缅甸铁路公司最快将于2.8日上午宣布全国总罢工。

缅甸国家航空公司的飞行员，机组，以及地勤人员周四中午宣布无限期罢工，他们在公告中声称宁可三年不拿工资，也要罢工到军方将政权移交为止。 目前缅甸92%航班全部瘫痪，空中交通瘫痪。

此外，缅甸多个企业，大学，政府部门都启动红丝带不合作运动 抗议军政府军管缅甸，周四，曼德勒的16所大学和29所中学的学生会在网络电信平台串联，联系了多个城市大学中学的学生会组织，呼吁要在两天内在全缅组织10万人规模的游行示威，反对军方政变。

缅甸医师护士协会周五也宣布，倘若军队拒绝释放总统及国务资政，不向民选政府移交权利，将于2.月8日发动全国医护人员总罢工。

除了发动政变的缅甸军队首脑成为民众的攻击目标之外，在联合国安理会态度暧昧支持缅甸军方的俄罗斯与中国也成为众矢之的。缅甸社交网络甚至出现排斥华人的言论，缅甸华人协会，华侨纷纷发表立场，告诉缅甸人，中国共产党并不能代表所有中国公民及所有缅甸华裔的立场， 缅甸华人华侨将与缅甸人民一同反对缅甸军政府。

中国外交部发言人周三在记者会上否认外界有关北京支持缅甸军队发动政变的传闻，不过，外界注意到，上个月中旬中国外长王毅访问缅甸时分别会见了缅甸军队首脑敏昂莱与昂山素季，敏昂莱积极表态支持中国的新疆，香港与台湾政策，承诺将努力推动中国在缅甸的经济走廊的开发，而相对而言，昂山素季则对上述议题持有保留。

在缅甸的外国投资商也首次作出表态，日本缅甸商会执行董会议今天通过诀议，支持缅甸的民主选举结果 ，支持缅甸的公民不服从运动，日本麒麟控股集团今天宣布，终止与缅甸军方吴拜公司的合作。麒麟集团成为缅甸军方接管政权后，首个公开表示反对的日本企业。