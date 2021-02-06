北京2022冬奥会 中国愿履行举办承诺

面对Covid-19疫情给世界各地带来的许多不确定因素，负责2022年冬奥会准备工作的北京主管当局依然对举办这一全球体育盛事，充满了信心。

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如果一切顺利，奥运会（JO）将在一年后重返中国。负责2022年冬奥会盛事的北京主管当局表示，接待这一赛事的准备已就绪。尽管，Covid-19疫情带来了许多不确定因素，但中国首都已做好了第二次举办奥运比赛的准备。

据本台RFI驻华记者拉加德Stéphane LAGARDE周六（2021年2月6日）发自北京的报导，“奥运圣火将如同隧道尽头的光芒”，这是人们在中国本周揭开2022年北京冬奥会火炬造型面纱之际发布的短片中所可领会的含义。在距离开幕还有一年之际，尽管，刚刚在中国首都开张的冬奥会专卖店里走动的顾客都还戴着口罩。

在成排布置的吉祥物和纪念品之中，可以看到一群迫不及待的顾客。其中一名受访者说：他原本订好了夏季去日本观看东京奥运会的行程，但如同许多人那样，由于疫情，他最终取消了预定的机票和酒店。不过一年后，因为有了疫苗，情况将会改善。

（法广存档图片）Image d'archive RFI : Le CIO ouvre les JO d'hiver de Pékin-2022 à sept nouvelles disciplines et renforce la présence de femmes © AFP/Archives 法新社

在摄影机的视线下参观了基础设施之后，自愿人员的招聘ˎ 通过赞助商的推广活动等都已就绪。在同一座城市两次接待体育运动员，这不仅是软实力，也是为了民族自豪感，尽管北京地区缺水情况严重。就此，专卖店里的另一名顾客在接受采访时说：北京在2008年后，第二次举办奥运会，这显示了中国在世界的力量。如果北京承诺做东道国，雪的供应将绝对不会是一个问题。

国际奥委会对北京有信心

在卫生层面，中国当局目前态度依然十分谨慎。在由2008年夏奥游泳馆改装的2022年冬奥溜冰场里举行的正式仪式时，只邀请了很少的观摩人士出席。国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）在一个视讯信息中表示，一年后，北京将写下历史新篇章，作为首座即举办过夏季奥运会，也举办过冬季奥运会的双奥城市。巴赫还表示，看到中国如何克服Covid疫情，相信东道国中国将保证奥运安全。

Image d'archive RFI : Le président du Comité International Olympique, Thomas Bach, réuni par visioconférence sur les Jeux de Tokyo 2020 reportés et encore incertains, le 27 janvier 2021 à Lausanne © Greg MARTIN OIS/COI/AFP 法新社

抵制者批评侵犯少数民族

国际奥委会主席的观点并未得到近180个组织的一致认同。犹如2008年，存在抵制2022年北京冬奥会的呼声，原因是中国被指侵犯少数民族权益。