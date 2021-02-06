太平洋岛国论坛分歧引发中美影响纷争忧虑

太平洋岛国帕劳周五（5日）宣布退出太平洋岛国论坛（PIF），其他数个国家也酝酿离开，令这个太平洋地区最重要的政治组织濒临瓦解。该组织分歧被指折射中国与美国在这一地区争夺影响。而近日库克群岛和斐济经济受疫情重创，转向中方主导的亚洲基础设施投资银行（亚投行）借贷，引起外界关注该地区日益依赖北京。

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据明报今天报道说，帕劳退出，太平洋岛国论坛濒瓦解，选秘书长令不和浮面，专家指：中国料借机扩影响力。

据明报说，太平洋岛国论坛有18个成员国，包括澳大利亚、新西兰和其他岛国，被视为美国盟友在区内推动外交的关键元素。按惯例，区内3大岛群波利尼西亚（Polynesia）、美拉尼西亚（Melanesia）和密克罗尼西亚（Micronesia）会轮流有代表当选秘书长，今年本应轮到密克罗尼西亚，后者推举马绍尔群岛驻美国大使查奇奥斯（Gerald Zackios）出选，惟其他较大岛国支持波利尼西亚人选、为今次竞选而辞去库克群岛总理一职的普纳（Henry Puna），最终普纳以9对8票险胜。

该报道说，帕劳斥今次选举过程清晰反映该组织不再由团结、地区主义和“太平洋作风”（Pacific Way）指引，宣布退出组织。帕劳总统惠普斯（Surangel Whipps Jr）称：“密克罗尼西亚其实没必要成为（该论坛）一部分，他们并没真正把我们当成一份子”，又暗示地区强权澳洲和新西兰偏袒南部。密克罗尼西亚岛群另外4国，即马绍尔群岛、瑙鲁、基里巴斯和密克罗尼西亚联邦，下周一将开会决定是否跟随。瑙鲁总统安格明（Lionel Aingimea）周五称：“若这是密克罗尼西亚被对待的方式，那么最好退出该论坛。”

争议突显太平洋地区南北分歧，北部密克罗尼西亚岛群的小国一直质疑南部较有影响力的大国漠视其利益。太平洋岛国论坛总部设于斐济首都苏瓦，帕劳以退出组织后不再需要外交使节为由，宣布关闭在斐济的使馆，但强调两国关系不变。该组织向来是在国际上要求就气候变化采取行动的先锋，外界忧今次事件恐令环保游说工作受挫。

据明报说，另一方面，这些岛国虽人口稀疏，但位置甚具战略价值，且控制资源丰富的海域，在部分国际组织亦有投票权，成中美争夺影响力的关键地区。现时台湾在太平洋有4个邦交国，当中3个为密克罗尼西亚小国，即帕劳、马绍尔群岛和瑙鲁。惠普斯上月就职时向《卫报》称，将对抗中国大陆在太平洋的“欺凌行为”。他称美国多年来证明是帕劳的可靠盟友，包括最近向该国提供6000剂莫德纳疫苗，又提到美国海岸防卫队和帕劳海事当局去年底查获一艘中国渔船，涉嫌在帕劳海域非法捕捞海参，强调须停止非法捕鱼。他续称帕劳会维持与台湾的紧密关系，2018年有报道称中国大陆以帕劳与台湾维持外交关系为由，下令旅行社停售飞帕劳航班，重创其依赖旅游的经济。

该报道称，中国近年在太平洋地区影响力与日俱增，所罗门群岛和基里巴斯先后在2019年与台湾断交，改跟北京建交。中国趁疫情加强对岛国援助，包括向法属波利尼西亚和斐济等地运送医疗物资。在区内大国斐济，中国援助尤其可见，如第二大岛瓦努阿岛去年底遭强烈风暴吹袭后，中国政府即捐出42万斐济元（约160万港元）。

明报引述路透社上月报道，库克群岛和斐济经济受疫情重创，转向中方主导的亚洲基础设施投资银行（亚投行）借贷，引起外界关注该地区日益依赖北京。