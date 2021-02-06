缅甸：军政府切断全国网络

缅甸军方1日发动政变后，相继封锁脸书、推特及Instagram等社交媒体，阻绝抗议民众联系管道，今天（6日）更直接关闭网络服务，仅保留手机通话与短信功能。

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据自由时报今天报道说，缅甸抗议升温，民众发动示威抗议，军政府今天切断网络，阻碍抗议民众联系。该报道引述《路透社》消息，自军政府1日政变后，缅甸大量民众走上街头示威，谴责军政府独裁、要求民主，抗议人士更在社交媒体上呼吁更多民众加入，缅甸当局前天封锁脸书，今天封锁推特及Instagram后，更全国性的关闭互联网服务。

独立网络监控组织“NetBlocks Internet Observatory”今天发布报告，指出缅甸发生全国性的网络中断。缅甸民众表示，手机的行动数据和无线WIFI都无法使用。

军政府没有对此回应，脸书使用者占了缅甸人口的一半，脸书在4日被封锁后，大量民众转用推特、Instagram继续网络抗争，军政府又封锁这些社交媒体。

据手机网络供应商“挪威电信 ”（Telenor）表示，缅甸当局已下令，要所有手机电信厂商暂时停止网络服务，仅保留通话与短信的功能。

许多抗议者曾使用虚拟私人网络（Virtual private network）隐藏位置，来绕过缅甸军政府对脸书的封锁，但随军政府加强网络控管，抗议者藉网络组织动员及获取独立新闻资讯的管道越来越受阻。

缅甸公民团体呼吁网络供应商拒绝军政府的命令，他们表示，供应商同意政府的要求，是在“帮助军政府实质合法化”。

挪威电信则表示，已向缅甸当局强调应维持远距通讯服务，但公司受当地法规所制，且第一要务为保护当地员工安全。挪威电信并声明，对关闭网络影响到缅甸人民深感遗憾。

国际特赦组织当地主管表示，军政府在政变及新冠肺炎病毒疫情期间关闭网络，作法鲁莽又令人发指。

据自由时报说，缅甸军方领袖敏昂莱（Min Aung Hlaing）以去年11月大选存在诈欺为政变理由，但缅甸选举委员会表示未发现大选有大量违规的证据。军政府已发布1年的紧急命令，并承诺举行新选举后会交出政权，但没有提出时间表。被夺权的翁山苏姬与的总统温敏自政变后没在公开场合露面，他们的律师表示他们被软禁在自己家里。翁山苏姬被指控非法进口6支无线电对讲机，温敏被控违反疫情禁令。

据法新社星期五消息，缅甸国务资政昂山素季所属全国民主联盟（NLD）的新闻联络人齐托（Kyi Toe）今天表示，翁昂山素季 1日被发动政变的军方逮捕后，目前遭到软禁，健康状况良好。齐托在他的官方脸书帐号发文表示：“我们获悉，国务资政昂山素季（在奈比多）健康情况良好。”