喜马拉雅山冰河崩裂冲击印度水坝 16人获救 200人下落不明

印度北阿坎德邦杰莫利县（Chamoli）塔波万区（Tapovan）雷尼村（Reni）2月7日发生暴洪，根据最新消息，受困一座隧道的16人全数获救。但这起事故恐将造成近200人伤亡。喜马拉雅山冰河7日早上崩裂掉落河里，激起洪流冲击印度一座水坝，并摧毁桥梁和道路。洪水危及滨河居民的性命，迫使下游村庄居民撤离。

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《印度时报》（The Times of India）报导，印度与西藏边境警察部队（Indo-Tibetan Border Police，ITBP）表示，他们已在印度国家火力发电公司（NTPC）位于塔波万的场址附近，寻获约9至10人的遗体。

同时根据最新消息，印度与西藏边境警察部队也已将受困塔波万附近隧道内的16人全数救出。

根据路透社，北阿坎德邦省长拉瓦特（TrivendraSingh Rawat）在邦会德哈拉丹（Dehradun）的简报会上指出，目前已寻获7具遗体，约125人下落不明，且人数可能继续增加。

法新社则引述警方指出，失踪人数至少200人。

北阿坎德邦主任秘书普拉卡希（Om Prakash）说，“实际（伤亡）数字尚未证实”，但恐怕有100至150人死亡。

目击者表示，当大水咆哮着冲下河谷时，他看到一堵由沙土、岩石和水形成的墙。

住在雷尼村（Raini）高地的拉纳（Sanjay Singh Rana）透过电话告诉路透社：（大水）来得很快，没有时间提醒任何人，我觉得好像连我们也会卷走。

拉纳说，当地人担心附近水力发电工厂的人员已经被冲走，还有在河边寻找柴火或牧牛的村民。

他说：“我们不知道有多少人失踪。”

印度还通告北部许多地区保持高度戒备状态。

当地人分享的影像显示，大水冲走水坝的一部分，以及沿途的其他东西。

路透社无法立即证实的社群媒体影像显示，洪水漫过一个小水坝，冲走建筑设备。

北阿坎德省长拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）推文表示：“阿拉克南达河（Alaknanda River）在南德拉耶（Nandprayag）河段的水流已经变得正常。”他还表示：这条河的水位现在比正常水位高出一公尺，但流量正在减少。

靠近喜马拉雅山的印度北阿坎德邦容易发生暴洪和山崩。2013年6月创纪录的降雨导致毁灭性洪水，夺走近6000人性命。

当地人分享的影像显示，大水沖走水坝的一部分，以及沿途的其他东西。

北阿坎德省长拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）推文表示：“阿拉克南达河（Alaknanda River）在南德拉耶（Nandprayag）河段的水流已经变得正常。”

“这条河的水位现在比正常水位高出一公尺，但流量正在减少。”

靠近喜马拉雅山的印度北阿坎德邦容易发生暴洪和山崩。2013年6月创纪录的降雨导致毁灭性洪水，夺走近6000人性命。